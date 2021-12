Le chanteur de Il Divo Carlos Marin est décédé à 53 ans

Carlos Marin, membre d’Il Divo, est décédé… ce selon ses camarades de groupe.

Le quatuor d’opéra a confirmé le décès de Marin dimanche, écrivant … « C’est avec le cœur lourd que nous vous informons que notre ami et partenaire, Carlos Marin, est décédé. Il manquera à ses amis, sa famille et ses fans. Là ne sera jamais une autre voix ou un autre esprit comme Carlos. »

Ils ajoutent: « Depuis 17 ans, nous avons tous les quatre fait cet incroyable voyage d’Il Divo ensemble, et notre cher ami va nous manquer. Nous espérons et prions pour que sa belle âme repose en paix. Avec amour — David, Sébastien et Urs. »

Sa mort pourrait être liée au COVID … car son agent aurait déclaré à certains médias qu’il avait contracté le virus et avait récemment été hospitalisé – alors qu’il était en fait en tournée avec ses gars en Europe.

Marin était le seul baryton du groupe… avec Urs Buhler, David Miller et Sébastien Izambard — les 3 autres chanteurs — tous ténors. Le groupe a été formé par Simon Cowell en 03, une sorte de réimagination des trois ténors extrêmement populaires des années 90.

Je trouve cela si difficile de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment. Je suis dévasté Carlos Marin est décédé. Il aimait la vie. Il aimait jouer et avait toujours beaucoup d’appréciation envers les fans qui ont soutenu le groupe dès le premier jour. Repose en paix Carlos. Vous allez me manquer. – Simon Cowell (@SimonCowell) 20 décembre 2021 @SimonCowell

En parlant de Cowell, il a lui aussi partagé ses condoléances avec un doux hommage… « Je trouve cela si difficile d’exprimer ce que je ressens en ce moment. Je suis dévasté. Carlos Marin est décédé. Il aimait la vie. Il aimait jouer et toujours eu tellement d’appréciation envers les fans qui ont soutenu le groupe dès le premier jour. Repose en paix Carlos. Tu vas me manquer. »

Il Divo a connu une carrière prolifique dans les années 2000 et jusque dans les années 2010… avec la sortie de 10 albums studio, 2 albums live, de nombreuses collaborations et autres mashups de leurs plus grands succès au fil des ans. Les 4 crooners sont crédités d’avoir ouvert la voie à l’opéra pop… AKA, popera.

Ils ont été un grand succès… produisant plus de 150 tubes certifiés or et platine dans le monde, et générant également environ 30 millions de ventes d’albums. Il Divo avait certaines de leurs chansons originales – comme « Regresa a Mi » … mais était également bien connu pour leurs reprises, notamment « O Holy Night », « Hallelujah », « Amazing Grace » et d’autres.

Marine avait 53 ans.

DÉCHIRURE