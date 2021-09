Le chanteur de King’s X Doug ‘Dug’ Pinnick sort le clip de ‘Key Changer’ de l’album solo ‘Joy Bomb’

KING’S X leader Doug “dUg” Pinnick sortira son cinquième album solo, “Joy Bomb”, le 15 octobre via Rat Pak Records. Pinnickle premier album solo de nouveau matériel depuis 2013 “Nu” propose treize nouveaux morceaux, dont “Changeur de clé”, dont le clip officiel est visible ci-dessous. Dans le clip, Doug se déchaîne à la fois à la basse et à la guitare, danse avec des robots et encourage les artistes de rue dans un visuel enjoué qui ne manquera pas de susciter un sourire. Parfois, vous avez juste besoin de « monter votre chaîne stéréo » et de « laisser la musique frapper la tache ».

“L’idée de cette vidéo était juste de s’amuser et d’être maladroit”, Doug dit. “J’espère que cela égayera la journée de tout le monde.”

Des rythmes de charge de l’ouvreur d’album “Jon Boy” tout au long de la piste de clôture de barnstorming “Donner un sens aux os”, Doug prouve que l’âge n’est rien pour lui et fournit un album rempli de groove, de fanfaronnade et d’âme qu’il a affiné et perfectionné au cours de sa longue carrière. DougLa capacité de combiner une multitude de ses influences dans une offre homogène est pleinement exposée, exploitant tout le monde de RAGE CONTRE LA MACHINE à Pierre sournoise à SABBAT NOIR. “Un long chemin de la maison”, “Comme un loup” et “Le poison” montrer pourquoi Doug est toujours l’un des meilleurs du métal et du rock, tandis que “Je ne peux pas combattre ce sentiment”, “Distanciation sociale” et “Vive l’amour” illustrer sa capacité à sortir des sentiers battus et à élargir sa gamme.

“‘Joy Bomb’ est une collection de chansons que j’écris depuis deux ans”, Doug dit. “La pandémie m’a poussé à aller plus loin en moi-même et à savoir comment gérer tout et tout le monde d’une nouvelle manière. Ces chansons parlent de la vérité telle que je la vois, et je suis reconnaissant de pouvoir encore, à 71 ans, faire de la musique qui, espérons-le, questions. ‘Joy Bomb’ est ma dernière offre.”

“Joy Bomb” liste des pistes

01. Jon Boy



02. Loin de la maison



03. Changeur de clé



04. Divisé à parts égales



05. Je ne peux pas combattre ce sentiment



06. Comme un loup



07. Distanciation sociale



08. L’amour et la peur



09. Vive l’amour



dix. Des esclaves



11. Le poison



12. Donner un sens aux os



13. Comme un loup (Reprise)

Pinnick est avant tout connu comme le chanteur soul et le bassiste des hard rockers KING’S X. Tout au long de la longue et légendaire carrière du groupe, KING’S X sorti douze albums et influencé les goûts de CONFITURE DE PERLES, JARDIN DU SON, THÉÂTRE DU RÊVE, PANTERA, et beaucoup plus. Tout au long du début du 21e siècle, Pinnick est resté le “chanteur incontournable” du rock – comme en témoigne son apparition sur des enregistrements de rockers de premier ordre, y compris Jeff Ament, Eric Gales, Georges Lynch, Ray Luzier, et beaucoup plus. Doug a publié d’autres albums solo sous son propre nom, dont celui de 2005 “Animal émotionnel”, 2006 “Chansons du placard”, 2007 “Strum Sum Up”, et 2013 “Nu”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).