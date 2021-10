Le chanteur de Krokus, Marc Storace, achève le travail sur l’album solo « Live And Let Live »

KROKUS leader Marc Storace sortira son tout premier album solo, « Vivre et laisser vivre », le mois prochain. Pour coïncider avec l’arrivée du LP, Marc et son groupe solo, surnommé simplement STOCKAGE, entreprendra une tournée de trois dates dans son pays d’origine, la Suisse, où il interprétera des chansons de l’album ainsi que des morceaux classiques couvrant toute sa carrière.

Dans une nouvelle interview avec Jimmy Kay et Alain Dixon du groupe canadien The Metal Voice, Stockage a raconté comment son album solo est né (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y a vingt ans, j’écrivais la chanson titre de l’album, ‘Vivre et laisser vivre’. ‘Vivre et laisser vivre’ a été écrit avec ce guitariste qui était un de mes voisins. J’allais chez lui, un petit studio, les jours froids ou pluvieux et les jours glacials. On a passé des heures à écrire des chansons, et on en a sorti une vingtaine. Et c’est l’un d’entre eux qui convient à l’album. Et c’est l’ouvreur ; ce sera l’ouverture en direct. C’est une grande chanson.

« Quoi qu’il en soit, tant d’années plus tard, nous avons fait le [KROKUS] réunion, et j’ai été occupé avec KROKUS« , a-t-il poursuivi. « Et dès que le verrouillage a commencé, j’ai d’abord fait des trucs que j’ai mis Youtube et Facebook, quelques trucs de karaoké que j’ai trouvé. J’ai fait des duos avec ma fille, Julienne. Après cette phase avec Julienne, je suis en quelque sorte tombé dans un trou de l’ennui du verrouillage, et j’ai pensé: « Pas question ». Je vais devenir créatif. j’ai ouvert mon tiroir [and out came] un tas de paroles – des morceaux, des restes, des nouveautés. Et j’ai pensé : ‘Eh bien, j’ai assez de matériel. Et j’ai besoin d’un guitariste.

« Ce gars avec qui j’ai été en contact, il est à Newcastle, en Angleterre », Marc ajoutée. « Nous avons commencé à communiquer sur des idées – il m’envoyait des idées, et je lui envoyais des commentaires, et je collais les paroles et construisais des chansons et des trucs. Nous en avons donc construit pas mal. Et puis j’ai déjà été en contact avec un couple de musiciens que j’ai connu lorsque je faisais ce grand événement, une série de films pour la télévision en 2019. Et cette chose est sortie pendant le verrouillage. une tournée d’adieu, et je ne veux pas vraiment m’arrêter. Et cette chose est sortie pendant le verrouillage, ce qui a aidé à réduire l’ennui, et entre les deux, j’écrivais des chansons. [the TV series]. Et ils m’ont demandé pendant le tournage, entre les deux, ‘Tu devrais faire un album solo maintenant. Ce sera fini avec KROKUS. Qu’est-ce que tu vas faire?’ J’ai dit : ‘Je ne sais pas encore. Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. Et j’en profite toujours. Donc je ne pense pas si loin. Je le prends – carpe diem. Au jour le jour.’ Parce que tu ne sais jamais ce que demain apporte. Et trop de planification parfois vous le faites pour rien. Trop réfléchir est malsain de toute façon.

« Donc, de toute façon, je suis arrivé à ce point. Et puis je les ai appelés. J’ai dit: » Les gars, vous voulez le faire? Parce que j’ai vraiment aimé travailler avec vous. » … Alors nous avons commencé. Et à la fin de l’année dernière, ils m’ont déjà envoyé deux idées, et au début de cette année, ils m’en ont envoyé d’autres. Et je me suis occupé de travailler, de travailler, et nous avons fait des démos et des trucs. Et nous y sommes, c’est prêt. Tout est enregistré, et c’est dans le mix. »

Interrogé sur la direction musicale de son album solo, Marc a déclaré: « C’est du hard rock énergique, lourd et mélodique. Et il y a aussi quelques ballades. Je suis un chanteur – nous aimons les ballades. Et puis il y a quelque chose qui sort de l’ordinaire – c’est une chanson de blues, qui n’est pas le blues typique C’est quelque chose que j’ai vu comme un défi. Quand ils m’ont envoyé cette musique, j’ai pensé : » Quoi ? Ça ne va pas vraiment. » Mais j’ai pensé que le blues faisait toujours partie de la famille du rock — un corps de rock a toujours du blues là-dedans, par opposition au jazz peut-être, bien que cela soit aussi parfois intégré. Et puis il y a cette chanson — je pense que ce sera la dernière sur l’album — qui est assez acoustique et plus léger.

« Je dis que c’est génial, parce que j’ai travaillé pour ça et je suis émotionnellement impliqué avec ça », a-t-il poursuivi. « Mais les gens autour de nous et autour de moi m’ont dit que je suis sur la bonne voie, et les résultats sont bons. Alors, maintenant je suis nerveux et excité pour la date de sortie. »

KROKUS sorti un nouveau CD/DVD, « Adios Amigos Live @ Wacken », en février dernier.

De retour en avril 2020, KROKUS a été contraint de reporter ses derniers concerts aux États-Unis et au Canada en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. Le trek de 13 dates devait initialement débuter à Canton Hall à Dallas, Texas, le 18 septembre 2020 et se terminer à Whiskey A Go Go à West Hollywood, Californie, le 10 octobre 2020.

De retour en septembre 2018, KROKUS a annoncé qu’il allait se lancer dans une tournée d’adieu baptisée « Adieux mes amis » avant de l’appeler un jour. À l’époque, ils avaient annoncé que leur dernier spectacle aurait lieu le 7 décembre 2019 au Hallenstadion de Zurich, en Suisse. Cependant, en juin 2019, Stockage a posté un message sur Facebook indiquant que le groupe jouerait des concerts supplémentaires au-delà de la date de Zurich.

Lorsque KROKUS a d’abord annoncé sa décision de se lancer dans une tournée d’adieu, le groupe a expliqué dans un communiqué : « KROKUS les spectacles ont toujours été spéciaux et devraient le rester. C’est pourquoi nous avons décidé d’arrêter alors que c’est encore très bon. C’est ainsi que les fans devraient se souvenir de nous. »