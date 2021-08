Le chanteur de la cathédrale Lee Dorrian rend hommage à Eric Wagner de Trouble

CATHÉDRALE leader Lee Dorrian a rendu hommage à Eric Wagner, en disant DIFFICULTÉ‘s “Le crâne” est “l’album de doom metal le plus heavy jamais enregistré”.

Wagner, qui était DIFFICULTÉle chanteur original de , est décédé hier (dimanche 22 août) après une bataille contre la pneumonie COVID. Il avait 62 ans.

Les nouvelles de Wagnerle décès de s a été confirmé tard hier soir par son fils Luc Wagner. Luc a écrit sur les réseaux sociaux : “Hé, tout ça c’est Luc Wagner son fils aîné. Eric Wagner nous a quittés.”

Plus tôt aujourd’hui, Dorrien pris à son Facebook page pour écrire : « J’avais entendu que Eric Wagner était malade à l’hôpital mais allait bien et recevait de bons soins. La nouvelle de sa mort n’est rien de moins qu’un choc tragique.

“Il est indéniable que DIFFICULTÉ ont eu une énorme influence sur moi depuis que je les ai entendus pour la première fois au milieu des années 80 et ils ont changé la notion même de ce qu’était la vraie lourdeur pour moi. Leurs deux premiers albums en particulier sont des exemples étonnants de la façon dont l’art du Doom Metal peut être émouvant et punitif. Ils ont complètement réinventé le genre et transcendé la formule de base en quelque chose de vraiment unique. Leur influence au début CATHÉDRALE était incontestable, plus encore que [BLACK] SABBAT, en particulier en ce qui concerne l’aspect de la guitare jumelle. Tome, ‘Le crâne’ est l’album de Doom Metal le plus heavy jamais enregistré. Je me souviens encore du jour où il est arrivé au magasin de disques Revolver à Coventry et a demandé au gars derrière le comptoir de le jouer. C’était littéralement comme si le bâtiment était sur le point de s’effondrer quand “Priez pour les morts” a fait irruption.

“La première fois DIFFICULTÉ est venu au Royaume-Uni en 1990, je suis allé à chaque bar de spectacle à des dates écossaises. Nous (CATHÉDRALE) a tourné avec eux à plusieurs reprises et des moments de folie ont été vécus.

« Mes condoléances vont à Éricses amis, sa famille et ses anciens camarades de groupe. DÉCHIRURE Éric.”

DIFFICULTÉ formé en 1979 et a sorti plusieurs albums classiques comme “Difficulté”, “Frustration maniaque” et “Tête verte en plastique”.

Wagner la gauche DIFFICULTÉ en avril 2008, citant son dédain pour la vie de tournée comme principale raison de son départ.

Éric était l’un des chanteurs invités sur Dave Grohl‘s (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO) projet parallèle au métal lourd PROBOT, dont l’album de 2004 présentait des chanteurs de heavy metal des années 80 et 90.

L’année dernière, DIFFICULTÉ en partenariat avec Disques de Cœur de Marteau de rééditer l’intégralité du catalogue musical des légendaires doom legends, en plus de leur prochain album. Ce partenariat verra la distribution de toute la bibliothèque musicale du groupe qui s’étend sur trois décennies.



