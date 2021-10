LA GUNS chanteur Phil Lewis a été demandé dans une nouvelle interview avec Metal Rules si le groupe est « maintenant bien placé avec les bonnes personnes ». Il a répondu: « Eh bien, j’aimerais dire oui, mais pas vraiment. Tout est cool avec Johnny [Martin], notre bassiste, et Adam [Hamilton], qui est notre ingénieur. Il a tout fait, de la basse à la guitare rythmique, et cette fois [on L.A. GUNS‘ latest album, ‘Checkered Past’] il jouait de la batterie. En raison de la pandémie, nous devions enregistrer avec quelqu’un qui avait sa propre configuration, et Adam l’avoir.

« Autant nous aurions aimé amener notre batteur de tournée Écossais Coogan dans, ce n’était tout simplement pas possible. Il n’avait pas de studio et nous n’avions aucun moyen de le faire venir Adam. Alors, malheureusement, il a décidé d’arrêter. Ce qui est bien – c’est un gars occupé et impliqué dans beaucoup d’autres projets. Nous lui souhaitons bonne chance, et je comprends sa frustration que nous ayons un album qui sort, et qu’il n’en fasse pas partie. Donc, nous avons Shane Fitzgibbon retour à la batterie. C’est un garçon merveilleux – je veux dire, un gars cool qui a joué sur les deux premiers albums pendant les retrouvailles. Il a accepté de revenir et de remplacer un tas de spectacles. Nous ne savons pas combien de temps il restera parce qu’il s’est engagé dans d’autres projets à LA. C’est la raison pour laquelle il n’est pas dans le groupe en premier lieu. Donc, nous avons été un peu dans la tourmente là-bas, trouvant un grand batteur avec une grande personnalité. Nous avons pris un coup, et je suis vraiment contrarié à ce sujet. Nous devons juste faire avec et passer à autre chose. »

Dans une interview de 2020 avec Magazine Musique SFL, Lewis appelé Hamilton « membre d’honneur » de LA GUNS. « Je veux dire, il a été dans ce groupe trois fois à un autre titre », a-t-il déclaré. « Il a été bassiste, il a été batteur et guitariste. La seule chose qu’il n’a pas faite, c’est d’être leader. Il pourrait le faire aussi, je n’en doute pas. »

Dû le 12 novembre via Frontières Musique Srl, « Passé en damier » Des marques LA GUNS‘ troisième album depuis la réunion de 2016 des membres principaux du groupe Lewis et guitariste Pistolets Tracii. Il fait suite à celui de 2017 « La paix manquante » et 2019 « Le diable vous savez ».

Écrit et enregistré fin 2020 et début 2021, « Passé en damier » voit Armes à feu, Lewis et compagnie continuant avec le ton lyrique plus sombre de « Le diable vous savez » et « La paix manquante », tout en incorporant leurs influences rock classique dans le mix.

LA GUNS a réalisé son deuxième album, 1989’s « Armé et chargé », dans son intégralité le 28 novembre 2020 au Fremont Country Club à Las Vegas, Nevada. L’événement a été retransmis en direct via Veep.

En avril dernier, un accord a été conclu entre le batteur Steve Riley et Armes à feu et Lewis sur les droits à la LA GUNS Nom. Aux termes de l’entente de règlement, Armes à feu et Lewis continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque, tandis que Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom LA GUNS DE RILEY.

