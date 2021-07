Le chanteur de Metal Church Mike Howe est décédé à 55 ans

ÉGLISE EN MÉTAL chanteur Mike Howe est décédé à l’âge de 55 ans. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Les nouvelles de Howele passage a été interrompu par ÉGLISE EN MÉTAL dans une publication sur les réseaux sociaux ce soir. Le groupe a écrit : “C’est avec nos plus profonds regrets que nous devons annoncer le décès de notre frère, notre ami et véritable légende de la musique heavy metal. Mike Howe est décédé ce matin à son domicile d’Eureka, en Californie. Nous sommes dévastés et à court de mots. Veuillez respecter notre vie privée et la Howe l’intimité de la famille pendant cette période des plus difficiles.”

Howe, qui a fait face ÉGLISE EN MÉTAL de 1988 à 1994, a officiellement rejoint le groupe en avril 2015.

A l’été 2014, ÉGLISE EN MÉTAL se sont soudainement retrouvés à la recherche d’un nouveau chanteur. Comme le destin l’a voulu, le guitariste Kurdt Vanderhoof était déjà en pourparlers avec Mike pour un autre projet sur lequel il travaillait SAXON le batteur Nigel Glockler, alors il a décidé de demander Mike rejoindre ÉGLISE EN MÉTAL. Mike d’accord, mais fidèle à la forme, ne voulait pas le rendre officiel jusqu’à ce qu’il sache avec certitude que l’intégrité du nouveau matériel était là.

Au cours de la fabrication de 2016 XI” album, Mike a déclaré au sujet de son retour à ÉGLISE EN MÉTAL: “Kurdt Vanderhoof m’a contacté en août 2014, et il m’a proposé [me] revenir au groupe. Il a dit Ronny [Munroe] a quitté le groupe et il ne voulait pas vraiment continuer avec ÉGLISE EN MÉTAL à moins que j’envisage de revenir. Alors j’ai dit : ‘Eh bien, je ne sais pas. J’y suis ouvert. Mais voyons quel genre de musique nous pouvons proposer. Alors kurde est retourné en studio et a commencé à écrire des chansons dans la veine de « Pendant la balance », là où nous nous sommes arrêtés il y a vingt ans, et il me les a envoyés par Internet. Et j’étais genre ‘Merde ! Le gars l’a toujours et il fait un excellent travail. Alors il m’a envoyé un autre lot, et ce lot était tout aussi bon [as], sinon mieux que l’autre. Alors, à partir de là, j’ai dit : ‘Eh bien, je ne peux pas dire non à ça. Et voyons comment ça se passe. Et nous avons commencé à écrire des paroles et à nous réunir, et c’est maintenant devenu ça, être de retour à Aberdeen en studio pour faire le nouveau ÉGLISE EN MÉTAL record.”

ÉGLISE EN MÉTALla dernière version de était “De la voûte”, arrivé en avril 2020 via Rat Pak Records. L’effort était un album de compilation en édition spéciale qui comprenait 14 chansons inédites de la Howe ère, y compris quatre pistes de studio nouvellement enregistrées, y compris un redux du classique préféré des fans du groupe “Conducteur”.



