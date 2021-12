Le chanteur de metal Mark Whelan a reçu un diagnostic de leucémie

Le chanteur de metal Mark Whelan, des headbangers du Massachusetts Fuming Mouth, a annoncé qu’il avait récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Lundi, Whelan s’est rendu sur les pages des réseaux sociaux du groupe pour annoncer la malheureuse nouvelle, tout en partageant une photo de lui dans un lit d’hôpital en train de vomir le geste de la main avec des cornes métalliques. Il a expliqué que la LAM est « un type de cancer qui peut être traité », et a révélé qu’il avait déjà commencé des traitements. La partenaire de Whelan, Selena Gavin, a lancé un GoFundMe pour aider aux dépenses pendant le traitement et le rétablissement de Whelan, et la campagne a déjà dépassé son objectif initial de collecter 50 000 $. Le nouvel objectif est de 80 000 $, avec un montant de don actuel de 52 948 $.

Gavin a également détaillé le diagnostic de Whelan en écrivant : « Le 19 novembre 2021, Mark a reçu un diagnostic de forme agressive de cancer appelée leucémie myéloïde aiguë (LAM). Ce diagnostic a été un choc après un séjour d’une semaine au centre médical régional de Milford. Mark a depuis été transporté au Beth Israel Deaconess Medical Center, près de Fenway à Boston, où il a commencé un traitement de chimiothérapie d’induction le 26 novembre 2021. Ce n’est que le début du combat de Mark contre la LAM. Elle a ajouté : « Il aura besoin d’un traitement intensif dans les mois à venir pendant son hospitalisation. »

Bonjour à tous, j’ai été diagnostiquée d’un cancer il y a quelques semaines. J’ai une leucémie myéloïde aiguë (LAM). Un type de cancer qui est traitable. Nous avons déjà commencé le traitement et nous nous efforçons d’y remédier chaque jour. Ce sera sûrement une route difficile mais je suis prêt à y faire face. pic.twitter.com/cbvkda1I4j – Fuming Mouth (@FumingMouth) 6 décembre 2021

Clarifiant les circonstances, Gavin a expliqué : « Mark bénéficie actuellement des soins de santé publics et une grande partie de ce qu’il endurera pour le traitement ne sera pas couvert par l’assurance. Nous demandons des dons pour aider à atténuer le coup financier massif de cette nouvelle incroyablement dévastatrice. Ces fonds sera directement retiré à Mark et sera utilisé pour payer ses factures médicales. Tout compte et est profondément apprécié. Il est hautement improbable que le montant objectif couvrira toutes ses factures médicales, donc tout don est le bienvenu.

Enfin, Gavin a déclaré : « Le traitement de Mark comprendra une greffe de moelle osseuse. Il s’agit d’une procédure qui dépend de la disponibilité des donneurs. Si vous le pouvez, veuillez envisager de vous inscrire au registre des donneurs de moelle osseuse. C’est gratuit et peut aider à sauver la vie de quelqu’un. . »

Whelan a fondé Fuming Mouth en 2013 et la même année, le groupe a sorti sa première démo. Le groupe a sorti une nouvelle chanson en 2016, « Sword and Scale », puis a finalement sorti son premier album, The Grand Descent, en 2019. L’album a été acclamé par la critique et a conduit à des spectacles avec des groupes tels que Integrity et The Acacia. Souche. En 2020, Fuming Mouth a sorti un court EP, intitulé Beyond the Tomb, et a sorti un double single, » They Take What They Please/Devolve « , en septembre 2021.