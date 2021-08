Le chanteur de Mindless Self Indulgence Jimmy Urine accusé d’avoir agressé sexuellement un mineur

Le chanteur de Mindless Self Indulgence Jimmy Urine a été accusé d’avoir agressé sexuellement un mineur, selon de nouveaux documents judiciaires. NME rapporte que l’accusateur affirme que la chanteuse – de son vrai nom James Euringer – a commencé une relation sexuelle avec elle en 1997, qui a duré jusqu’en 1999. Elle déclare qu’elle avait 15 ans et qu’Euringer avait 27 ans lorsque la relation a commencé. L’accusatrice, qui a choisi de garder son identité anonyme, a déposé une plainte devant la Cour suprême de New York au début du mois.

Dans le procès, l’accusateur d’Euringer allègue qu’il « a soigné et manipulé [her] en croyant que son comportement d’agression sexuelle n’était pas criminel et qu’en se livrant à des activités sexuelles avec lui, le demandeur aidait en fait à protéger les jeunes filles contre les agressions sexuelles. deux étaient dans une relation consensuelle. » Cependant, il ajoute qu’il aurait également tenté de garder la relation cachée en s’attendant à ce que l’accusateur s’abstienne de toute démonstration publique d’affection chaque fois qu’ils étaient ensemble.

Le chanteur de Mindless Self Indulgence Jimmy Urine a été poursuivi pour agression sexuelle par une femme qui prétend avoir commencé une relation sexuelle avec lui à l’âge de 15 ans. https://t.co/H66tWu9GkV – Rolling Stone (@RollingStone) 9 août 2021

Euringer aurait également pris des photos nues de l’accusateur. Le procès affirme qu’il lui a demandé d'”agir comme un petit enfant et de lui sucer le pouce, de baver et de faire pipi dans son pantalon” lors de relations sexuelles. De plus, Euringer aurait parfaitement su que la femme était mineure lorsqu’ils ont commencé leur relation. Il lui aurait acheté une fausse carte d’identité afin qu’elle puisse assister aux concerts de son groupe et acheter de l’alcool.

Le procès cite également des paroles de chansons et des illustrations de Mindless Self Indulgence qui trouvent le groupe se stigmatisant avec un contenu controversé. Deux exemples utilisés sont la pochette de leur premier album de 1999, Tight, et les paroles d’une chanson de MSI intitulée “Panty Shot”. Le procès fait également référence à une prétendue publicité dans laquelle le groupe cherchait un nouveau batteur en demandant des candidats qui « ne verraient pas d’inconvénient à jouer de la batterie pour un groupe de pédophiles ».

En plus d’Euringer, les autres accusés dans cette affaire comprennent les maisons de disques Warner Music Group et Elektra, ainsi que l’ancien manager et producteur du groupe James Galus. Elektra et Galus sont accusés de “négligence et complicité d’agression sexuelle”. Le procès affirme qu’ils étaient au courant et ont même aidé à faciliter le comportement présumé d’Euringer. À l’heure actuelle, il ne semble pas qu’Euringer, ni aucun des autres accusés, aient publié un commentaire sur le procès.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.