Le chanteur de P-Funk Calvin Simon est mort à 79 ans

Calvin Simon / Twitter

*Ancien membre du Parlement-Funkadelic Calvin Simon est décédé à l’âge de 79 ans. La cause de son décès n’a pas été signalée.

Son décès a été confirmé par un autre artiste Bootsy Collins, qui a écrit sur Instagram vendredi 7 janvier: « Nous avons perdu un autre membre original du Parlement/Funkadelic. Un ami, un membre du groupe et un gars classique cool, M. Calvin Simon était un ancien membre du Parlement/Funkadelic. Il est au Rock and Roll Hall of Fame, intronisé en 1997 avec quinze membres de P-Funk ! RIP Bootsy bébé !!!”

« Repose en paix à mon frère P-Funk, M. Calvin Simon », un article sur celui de George Clinton dit la page Facebook. « Chanteur de longue date du Parlement-Funkadelic. Vole sur Calvin !

Samedi, un article sur la page Facebook officielle de Simon déclarait : «[Thanks] tout le monde pour les merveilleux souvenirs… tu vas tellement nous manquer Calvin… mais j’adore l’idée que le paradis soit devenu un peu plus funky », lit-on dans le post.

Tel que rapporté par Billboard, en 2004, Simon a été diagnostiqué et traité pour un cancer de la thyroïde.

« Au début, ce fut un choc, car cela m’a enlevé la voix », se souvient Simon dans un extrait publié sur son site Web. «C’est alors que je me préparais pour une tournée pour promouvoir mon premier album chrétien, Share the News (qui venait d’atteindre la 21e place du palmarès Billboard Gospel Albums) quand j’ai réalisé qu’il y avait un problème. Comme le cancer était dans la thyroïde contre mes cordes vocales, j’étais certain que ma carrière musicale était terminée et à ce stade, je me suis éloigné de la musique. Apparemment, Dieu avait d’autres plans et avait suffisamment de prévoyance pour savoir que je devais être à la maison à ce moment-là.

En savoir plus sur le regretté musicien de Billboard :

Né en 1942 en Virginie-Occidentale, où il chantait avec la chorale de son église, Simon a déménagé dans le New Jersey avec sa famille alors qu’il était adolescent. Il a travaillé comme barbier, et à la fin des années 1950, Simon a rejoint le groupe connu à l’origine sous le nom de Parliaments, d’abord formé en tant que quintette doo-wop avec d’autres barbiers George Clinton et Grady Thomas et les clients Ray Davis et Fuzzy Haskins. Simon, qui a été recruté en 1967 pour servir au Vietman, a continué à chanter avec le groupe qui est devenu plus tard connu sous le nom de Parliament-Funkadelic. Il s’est finalement séparé du groupe en raison de différends financiers.

Prince a intronisé les membres du Parlement-Funkadelic au Rock and Roll Hall of Fame en 1997.

En 2019, le groupe a reçu un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière de la Recording Academy.