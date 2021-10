Le chanteur de play-back KS Chithra est le dernier à recevoir le Golden Visa des Émirats Arabes Unis

Dans une publication sur Facebook, Chithra a exprimé sa gratitude en disant qu’elle était heureuse et honorée d’avoir reçu le visa d’or du directeur général de GDRFA.

Le chanteur de play-back KS Chithra est le dernier à rejoindre la liste des détenteurs du Golden Visa des Émirats Arabes Unis après Mammootty et Mohanlal, les superstars de Malayalam. Le duo a reçu le Golden Visa des Emirats Arabes Unis en août de cette année et a partagé la nouvelle avec les fans sur Twitter.

Le chanteur populaire a reçu le Golden Visa des mains du général de division Mohamed Ahmed Al Marri. Il est directeur général de la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères (GDRFA) à Dubaï. Le visa a 10 ans de validité. Dans une publication sur Facebook, Chithra a exprimé sa gratitude en disant qu’elle était heureuse et honorée d’avoir reçu le visa d’or du directeur général de GDRFA.

Tout sur le golden visa des Emirats Arabes Unis

Les Émirats arabes unis (EAU) ont introduit ce nouveau système en 2019 pour les visas de résidence de longue durée. Le visa permet aux étrangers de séjourner, d’étudier et de travailler dans le pays sans avoir besoin d’un sponsor national. Les visiteurs peuvent également avoir le contrôle/la propriété à 100 pour cent de leur entreprise. L’amendement de 2019 a été introduit pour faire face à la crise économique menée par COVID à laquelle l’ensemble du pays a été confronté. Cet amendement a attiré de nouveaux résidents étrangers pour vivre et trouver du travail dans la ville. Ce système Golden Visa offre une résidence de longue durée aux titulaires de visa de 5 à 10 ans. Il est particulièrement disponible pour les entrepreneurs, les investisseurs, les personnes aux talents exceptionnels, comme les chercheurs, les professionnels, les scientifiques et les étudiants avec des universitaires exceptionnels.

Voici comment postuler

Ceux qui souhaitent demander le Golden Visa peuvent visiter le site officiel de l’Autorité fédérale pour l’identité et la citoyenneté – ICA (l’eChannel pour la résidence et la citoyenneté). Ils peuvent également s’adresser au site Internet de la Direction générale de la résidence et des étrangers (GDRFA) qui travaille en étroite collaboration avec le ministère. Les candidats intéressés devront remplir tous les détails et documents requis et doivent également être disposés à déménager dans le pays (EAU) conformément à leurs plans d’affaires/entreprises.

Célébrités indiennes avec visa d’or

Le chanteur de play-back KS Chithra est le dernier à rejoindre le mouvement Golden Visa des EAU. L’acteur de Bollywood Sanjay Dutt a reçu un visa d’or plus tôt cette année le 26 mai. L’acteur a remercié le gouvernement des Émirats arabes unis pour lui avoir accordé le visa dans l’un de ses messages sur Twitter. Sania Mirza, joueuse de tennis indienne, a également reçu le Golden visa des EAU en juillet de cette année. Le visa permettait à Sania et à son mari Shoaib Malik de résider pendant 10 ans aux Émirats américains. Elle est en effet la troisième personnalité indienne à recevoir le visa après le roi Khan Shahrukh Khan de Bollywood et Sanjay Dutt. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Novak Djokovic sont quelques-unes des autres personnalités sportives internationales célèbres qui ont reçu le Golden Visa des EAU dans le passé.

