Le chanteur de Pretty Maids, Ronnie Atkins, lors de sa bataille contre le cancer sur la quatrième étape : « Je vis à peu près au jour le jour »

JOLIES SERVANTES chanteur Ronnie Atkins, qui lutte contre un cancer de stade quatre, a fait le point sur son état lors d’une récente interview avec Duke TV en France. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai juste décidé d’en parler ouvertement parce que ma famille avait un cancer. À l’époque où ma mère en avait eu – elle en est morte il y a 33 ans – c’était quelque chose dont on ne parlait pas à l’époque.

« Quand on m’a diagnostiqué un cancer de stade quatre, j’ai en quelque sorte refusé de dire que… je ne veux pas que cela dirige ma vie », a-t-il poursuivi. « J’ai encore des choses sur ma liste de choses à faire. Je veux toujours vivre. J’ai encore beaucoup à donner, beaucoup de musique à chanter. Et je veux toujours être là. Et je suis au même endroit maintenant. Je suis toujours là après un an et demi, et si vous me demandiez il y a un an et demi, je n’étais pas si sûr. Donc ça a été des hauts et des bas. Mais j’ai décidé d’être ouvert à ce sujet. Et j’avais tellement d’amour des médias sociaux – des fans et des trucs comme ça – alors j’essaie juste de rembourser un peu et de continuer à être ouvert à ce sujet.

« Je ne dis pas tout aux gens. J’essaie de ne pas laisser ça diriger ma vie – ou du moins de ne pas gâcher ma vie. Le diagnostic n’a pas changé, mais je me sens bien. Et tant que je me sens bien… je suis à peu près vivre au jour le jour – ou mois après mois, pour ainsi dire. »

Atkins déjà discuté de sa bataille contre le cancer dans une interview en mars dernier avec Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com. À l’époque, il a déclaré: « Je vais avoir besoin de ces analyses tous les trois mois, et à chaque fois, c’est très stressant pour moi, ma femme et mes enfants. Vous ne savez jamais ce qu’on vous dira, car la dernière fois Quand j’ai eu ce grave diagnostic de stade quatre quand il s’est propagé, je n’ai ressenti aucune douleur. On ne sait jamais ce qui vous attend.

« Traiter avec cette maladie est comme une chose mentale – c’est là dans le subconscient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c’est quelque chose avec lequel vous devez apprendre à vivre. Je ne peux pas changer ce que c’est – c’est ce que c’est. Alors allons-y. le meilleur d’elle. »

L’homme de 56 ans Atkins a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2019 et a subi au moins 33 traitements de radiothérapie et quatre traitements de chimiothérapie à l’automne de la même année avant d’être déclaré sans cancer. En octobre 2020, il a annoncé que son cancer était revenu.

Dans une interview de 2013 avec Myglobalmind, Atkins a plaisanté en disant que le secret pour garder sa voix en forme était « vingt cigarettes par jour et peu d’alcool de temps en temps ».

Formé au début de 1982 par Atkins et guitariste Ken Marteau, JOLIES SERVANTES‘ troisième album, 1987 « Monde futur », est encore aujourd’hui considéré comme un « classique ».

Au cours des années suivantes, JOLIES SERVANTES a continué à sortir des albums généralement suivis de tournées européennes et japonaises.

JOLIES SERVANTES‘ dernier album, « Déshabille ta folie », est sorti en novembre 2019 via Frontières Musique Srl.

En début d’année, Atkins a sorti un album solo, « Un tir », passant par Frontières Musique Srl.



