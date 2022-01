Le chanteur de QOTSA Josh Homme aurait menacé de tuer le nouveau copain de son ex-femme

Le chanteur des reines de l’âge de pierre Josh Homme‘s aurait menacé de tuer le nouveau petit ami de son ex-femme … et maintenant, le gars vient d’obtenir une protection ordonnée par le tribunal.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ … Josh aurait commencé à proférer des menaces de mort après Artilleur Foxx commencé à voir l’ex-femme de Josh, Brody Dalle, de retour en 2020 … et Foxx dit que les choses ont finalement atteint leur paroxysme la veille de Noël.

Gunner prétend qu’il faisait des achats de Noël dans un centre commercial à Thousand Oaks, en Californie, lorsque Josh s’est approché de lui et l’a menacé de le jeter d’un balcon.

Dans les documents, Gunner affirme que Josh s’est d’abord heurté à son visage à l’intérieur d’un Apple Store, lui disant … « Je vais te tuer, espèce de putain de p**** » … et apparemment le défiant de se battre.

Foxx affirme que Josh l’a de nouveau approché à l’extérieur de l’Apple Store, le réprimandant vicieusement et menaçant de le tuer, et le jeta par-dessus le balcon du deuxième étage. Il dit qu’à un moment donné, Josh lui a attrapé le bras et a essayé de le jeter par-dessus la balustrade.

Dans les documents, il affirme que Josh s’est enfoncé les ongles dans la main pendant l’altercation et qu’il croyait vraiment que Josh allait le jeter à mort.

Gunner prétend qu’il a appelé les forces de l’ordre et que les flics ont répondu, mais pas avant que Josh ne soit sorti de l’enfer – néanmoins, il est allé de l’avant et a déposé un rapport de police.

Dans les documents, Gunner dit qu’il vit avec l’ex de Josh et leurs enfants à Malibu … et pense que Josh est entré par effraction dans la maison et a même crevé ses pneus.

Foxx l’a présenté au tribunal et un juge lui a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire exigeant que Josh reste à au moins 50 mètres de Gunner et des 2 filles de Gunner.

Nous avons tendu la main au camp d’Homme … jusqu’à présent, aucun mot en retour.