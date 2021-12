Le chanteur de Queensrÿche Todd La Torre dit qu’il ne se soucie pas d’avoir honte de fumer des cigarettes

QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre dit qu’il se fiche que les gens sachent qu’il fume depuis longtemps.

Le musicien de 47 ans, qui vit à St. Petersburg, en Floride, a discuté de son habitude de fumer dans une interview vidéo en direct le week-end dernier avec The Metal Voice du Canada. Répondant aux critiques des téléspectateurs du livestream qui se sont opposés au fait qu’il soufflait pendant le chat, affirmant que les chanteurs devraient s’abstenir de fumer des cigarettes, Todd a déclaré: « Je m’en fiche. Peu importe. Je vous parie qu’il y a beaucoup de très bons chanteurs qui fument. Et certaines personnes le cachent, et d’autres non. »

Il a poursuivi: « Pendant des années, je n’ai jamais voulu que quelqu’un me voie fumer parce que je savais que si vous aviez un mauvais spectacle – peu importe que vous ayez parcouru 25 000 milles ce mois-là – ils diraient: » Oh, c’est pourquoi Il va ruiner sa voix. Et puis tu chantes tueur. Et tu pourrais dire : ‘Ouais, je ne fume plus.’ [And then they’d say] « C’est pourquoi tu avais l’air si bien. » Tout le monde est un expert. Je m’en fiche. »

Philippe Anselme (PANTERA), Corey Taylor (NŒUD COULANT) et Udo Dirkschneider (J’ACCEPTE) font partie des autres chanteurs de hard rock et de heavy metal qui ont admis avoir fumé des cigarettes dans le passé.

Dans une interview de 2009 avec le Chronique de San Francisco, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford a dit qu’il avait « arrêté de fumer » il y a longtemps pour mieux prendre soin de sa voix.

En 2014, ancien IRON MAIDEN chanteur Paul Di’Anno insisté sur le fait que sa voix était en meilleur état que Halford‘s même s’il buvait et fumait encore. « Je prends des notes Rob Halford ne peut plus frapper », Paul dit à l’époque. « Et la raison est que je ne m’en soucie pas. Certaines personnes disent: » J’ai une légère toux; annulons tout le spectacle. Si vous regardez mon programme de tournée, c’est brutal. Normalement, je fais ça cinq, six , sept jours sur sept. Je fume toujours, je bois toujours – je l’ai toujours, mon pote. «

Dans une interview de 2013 avec Myglobalmind, JOLIES SERVANTES chanteur Ronnie Atkins, qui lutte maintenant contre un cancer de stade quatre, a plaisanté en disant que le secret pour garder sa voix en forme était « 20 cigarettes par jour et peu d’alcool de temps en temps ».

Superstar de la pop Lady Gaga a admis dans une interview en 2020 qu’elle fumait « 40 cigarettes toute la journée » avant d’arrêter définitivement.

Selon Tobacco Free Life, « les effets du tabagisme sur vos cordes vocales sont presque entièrement négatifs. [experience an] impact sur votre gamme, le contrôle que vous avez sur votre voix et votre endurance en tant qu’interprète. »

QUEENSRŸCHE récemment retiré de SCORPION‘ reprogrammé « Les nuits de la ville du péché » résidence à Las Vegas afin de soutenir JUDAS PRIEST sur le « 50 ans de heavy metal » La tournée nord-américaine aura lieu en mars-avril 2022. La tournée débutera le 4 mars à Peoria, Illinois, et se terminera le 13 avril à Hamilton, Ontario, Canada.



