Le chanteur de Rasmus abandonne les versions piano et reprise vocale des classiques de Metallica et Slayer

Chanteur Lauri Ylonen des rockeurs finlandais LE RASMUS a sorti ses reprises piano et chant de METALLIQUE‘s “Marionnettiste” et TUEUR‘s “Sud du paradis” dans le cadre de son “Séances de chambre”. Vous pouvez maintenant regarder les deux clips ci-dessous.

Lauri précédemment déclaré au sujet de son Youtube série : “Chaque dimanche, je posterai une nouvelle vidéo où je joue des chansons dans ma chambre, toute seule. Ça va être LE RASMUS chansons mais aussi d’autres chansons qui m’ont inspiré au fil des ans.”

Au cours de la dernière année marquée par la pandémie, LE RASMUS a été occupé à enregistrer son dixième album avec le producteur d’origine danoise basé au Royaume-Uni Josué, dont les crédits comprennent KENT, MIAULER, Cachemire, GUANO SINGES, BRODEUR DANIEL et PARKING NORD. Le mois dernier, LE RASMUS revient avec les prémices de ces sessions sous la forme d’un nouveau single “OS”.

“OS” sera suivi de plus de singles à l’automne, menant à la sortie d’un album complet en 2022 (détails à suivre). Le groupe a également annoncé une tournée mondiale pour 2022 à l’appui du nouvel album.

LE RASMUS a été formé en 1995 alors que les membres étaient encore au lycée. Leurs débuts, “Piaulement”, est rapidement devenu disque d’or dans leur pays d’origine, la Finlande, faisant des membres des stars du rock à l’âge de 16 ans. Le suivi, “Playboys”, a également remporté l’or et a valu au groupe un Emma, la version finlandaise d’un Grammy. Leur troisième album, “L’enfer d’un testeur”, inclus “Liquide”, un morceau qui a été élu “Meilleur single de l’année” par la critique musicale finlandaise. 2001 “Dans” album a été double platine dans leur pays natal, avec son premier single, “FFF-Chute”, atteignant le sommet des charts. Un public international commence à se former et le groupe tourne dans toute l’Europe. Leur cinquième album, “Lettres mortes”, sorti en 2003, est devenu la plus grande percée du groupe à ce jour, en grande partie grâce au succès du single “Dans l’ombre”. les années 2005 “Cacher du soleil” est devenu platine en Finlande. Leur quatrième palmarès finlandais, “Roses noires”, est sorti en 2008, produit par Desmond enfant. Après la sortie de la compilation “Le meilleur des Rasmus : 2001-2009” et un LP solo de 2011 de Lauri Ylonen titré “Nouveau monde”, LE RASMUS a sorti son huitième album éponyme, “Le Rasmus”, en 2012. Le groupe revient en 2017 avec l’album “Matières noires”. LE RASMUS est toujours l’un des groupes de rock les plus demandés en Europe. Ils ont fait de nombreuses tournées en Scandinavie ainsi qu’en Europe centrale, en Asie, au Japon, au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

LE RASMUS est:

Lauri Ylonen – voix



Eero Heinonen – basse



Pauli Rantasalmi – guitares



Aki Hakala – tambours



