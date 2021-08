Le chanteur de Ratt Stephen Pearcy dit qu’il a été “indirectement” en contact avec Warren Demartini

Stephen Pearcy a une fois de plus évoqué la possibilité que les membres survivants du classique RATT line-up réuni pour jouer des concerts ou faire un nouvel album studio.

poire a fait ces commentaires quatre mois après avoir été rejoint par son ancien compagnon de groupe Bobby Blotzer pendant le RATT concert en direct du chanteur du célèbre Whisky A Go Go sur le Sunset Strip.

Interrogé dans une nouvelle interview avec “Waste Some Time With Jason Green” où la perspective d’un classique RATT la réunion se tient en ce moment, poire dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Écoutez, nous avons tous eu nos tournées – tout le monde. Ce n’était pas moi contre qui que ce soit. Nous avons tous eu nos tournées, comme la plupart des groupes. C’est comme ça que vous obtenez la longévité. la musique et c’est ma principale préoccupation.

“Les groupes qui ont eu ce genre de longévité – et Dieu merci pour cela, car il y a des groupes qui n’ont jamais eu l’heure de la journée dans les années 80 qui sont plus diffusés et remarqués que jamais auparavant…

“Nous ne sommes pas les plus dysfonctionnels [band]”, a-t-il poursuivi. “Je vais vous dire, il y a des groupes qui ne se voient pas; ils montent juste sur scène pour s’occuper des affaires. Il y a toujours un business dans le business de la musique, si vous voulez qu’il y en ait.

“Ce n’est pas seulement Bob — nous avons tous fait notre tournée. Je veux dire, c’est juste comme ça que ça marche. Vous êtes une bande de frères depuis tant d’années, vous vous pissez dessus et la merde arrive. Mais j’ai déclaré que je ne voyais aucune raison de faire un RATT enregistrer à moins qu’il ne s’agisse de tous les membres d’origine ; Il n’y a pas de raison. Je peux juste écrire des chansons et faire ce que je fais parce que ça me rend heureux. Je peux le faire quand je veux.”

Lorsqu’on lui a demandé à quand remonte la dernière fois qu’il a parlé à l’ancien RATT guitariste Warren De Martini, Stéphane a dit: “Euh… Indirectement, probablement il y a quelques semaines.” Il a ensuite précisé qu’il n’avait pas été en contact avec lui par e-mail, mais qu’ils avaient communiqué « via des sources ». Il a ajouté: “Exprimez-le de cette façon: tout le monde parle d’une réunion et de ça. Hé, regardez, la vie est courte. Je peux m’asseoir et ne rien faire, mais ce n’est pas le genre de personne que je suis, que ce soit dans le domaine de la musique ou quoi que ce soit d’autre. d’autre. Je vais juste de l’avant. Si quelque chose se passe mal avec les membres d’origine, ce serait génial. Si ce n’est pas le cas, c’est la vie. “

poire et bassiste Juan Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitaristes Jordan Ziff (Marty Friedman) et Frankie Lindia (David Lee Roth).

RATT – avec poire, Croucier et DeMartini – a joué plusieurs spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par le guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur “Infestation”, et batteur Jimmy De Grasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.



