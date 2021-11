Le chanteur de R&B Christopher Williams n’est pas dans le coma, malgré les rumeurs

Les fans de Christopher Williams envoyaient des prières à l’univers après que plusieurs rapports affirmaient que le chanteur des années 90 de New Jack Swing était dans un coma artificiel et se battait pour sa vie. Apparemment, les rapports sont faux. Williams, 54 ans, serait aux prises avec des problèmes de santé qui n’ont pas encore été clarifiés publiquement; cependant, ses représentants démentent maintenant les informations selon lesquelles il est en meilleur état que prévu.

Une déclaration au nom du chanteur qui a été publiée sur sa page Facebook officielle se lit comme suit: « Contrairement aux informations sur les réseaux sociaux, Christopher Williams n’est PAS dans le coma et est dans un état stable et se repose confortablement. Christopher envoie ses remerciements les plus sincères et sa gratitude à tous de ses fans pour leurs prières et leurs vœux. »

Le natif du Bronx, qui est le neveu du grand jazz, Ella Fitzgerald, et le cousin signalé du chanteur de R&B Al B. Sure, est connu pour les chansons à succès « Talk to Myself », « Every Little Thing U Do » et son plus grand hit : « I’m Dreamin » de 1991. « I’m Dreamin' » figurait sur la bande originale du classique à succès New Jack City. Il a culminé à la première place du classement Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks de Billboard.

Williams était un célibataire sexy dans les années 90. Il est sorti avec l’éventuelle lauréate d’un Oscar, Halle Berry. Il était également dans une relation récurrente avec la star de Clueless, Stacey Dash. Leur relation a été longuement évoquée lors de son épisode TV One de Unsung. « Ils étaient combustibles – les deux. Vous parlez de dynamite et de super dynamite. Vous saviez que quelque chose allait toujours exploser », a expliqué l’ancien manager de Williams.

Dash est tombée enceinte du premier enfant de l’ancien couple, ce qui, selon Williams, n’a fait que compliquer davantage les choses. « C’était une chose très douloureuse, encore une fois de prendre la décision d’essayer d’avoir un enfant pour rectifier une relation qui était terminée », a déclaré Williams.

Dash a admis dans une interview avec PEOPLE Magazine en 2016 qu’elle envisageait de mettre fin à la grossesse, mais qu’elle avait finalement décidé d’aller jusqu’au bout avec leur fils. Le fils de Williams et Dash, Austin, est né en 1988. Ils se sont officiellement séparés peu de temps après la naissance d’Austin et se sont livrés à une bataille pour la garde du bébé qui a ensuite été installé.

La dernière sortie musicale de Williams était en 2001 l’album Real Men Do. Il est brièvement apparu dans la saison 6 de The Real Housewives of Atlanta.