Le chanteur de Riot V, Todd Michael Hall, collabore avec le guitariste de Metal Church Kurdt Vanderhoof sur l’album «  Sonic Healing  »

RIOT V chanteur Todd Michael Hall sortira son tout premier album solo, « Guérison Sonique », le 7 mai via Registres de Rat Pak.

Todd a reçu une attention nationale lorsqu’il est apparu à la 18e saison de NBCémission de télévision à succès « La voix ». Après avoir été sélectionné par le juge Blake Shelton pour sa version de ÉTRANGERde « Héros de Juke Box », Todd a exploré l’idée de faire un album solo.

Alors que le monde s’est fermé pendant la récente pandémie, Todd connecté avec ÉGLISE MÉTALLIQUE guitariste Kurdt Vanderhoof pour écrire les morceaux qui deviendraient « Guérison Sonique ». Vanderhoof a également produit l’album qui est maintenant disponible en pré-commande.

« La musique a un effet curatif pour vous aider à démarrer, » Todd explique. « Les gens l’utilisent pour se consoler au quotidien. C’est une période tellement étrange en ce moment. Donc «Guérison sonique» est censé être un bon rock positif. Nous avons définitivement rendu hommage à nos groupes préférés, mais nous avons ajouté une nouvelle tournure. Il y a une faim pour cette musique, et il n’y a pas beaucoup d’artistes qui essaient de gratter la démangeaison. Nous sommes ici pour gratter les démangeaisons et apporter de l’énergie. «

Des riffs de guitare contagieux du morceau d’ouverture « Surmultipliée » à la finale de l’album anthémique de « Rock & Rollers perdus depuis longtemps », Todd présente sa gamme vocale et sa passion pour la musique rock. Des chansons comme « Lâchez ce soir », « Courir après toi » et « Pas comme les autres » témoignent de la magie créée lorsque Todd et Kurde ont commencé à se concentrer sur leur amour profond des icônes du rock classique comme BOSTON, SE RUER, STYX, ÉTRANGER et REO SPEEDWAGON. Toddla voix multi-octave de KurdeLes capacités d’écriture de riffs créent des chansons mémorables qui rappellent les artistes qui les ont inspirés à poursuivre une carrière dans la musique. Avec des paroles stimulantes et des riffs de guitare solides comme le roc, « Guérison Sonique » offre toute la puissance et le punch que l’on attend de ces joueurs de haut niveau.

« Guérison Sonique » liste des pistes:

01. Surmultipliée



02. Lâchez ce soir



03. Tout en ligne



04. Courir après toi



05. Amour pluie vers le bas



06. Guérison sonique



07. Pas comme les autres



08. Quelqu’un est fou



09. Jusqu’à l’os



dix. Rock & Rollers perdus depuis longtemps

Crédit photo: Doug Julian



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).