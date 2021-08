Le chanteur de rock David Gray ‘Memba Him ?!

in

artiste anglais David Gray était au début de la trentaine lorsque les jams folkloriques et les voix apaisantes de son quatrième album “White Ladder” ont atteint le sommet avec des singles notables comme “Babylone,” “Naviguez loin” et bien sûr “L’amour de cette année.”

Bien que David Gray ait tiré le meilleur parti de ses talents musicaux avec un catalogue d’albums qui s’étend sur près de deux décennies, y compris son plus récent album “Skellig” sorti plus tôt cette année, il n’a toujours pas capturé le même succès qu’il a reçu plus tôt dans sa carrière.

Gray continue de se produire en direct et a une tournée mondiale prévue pour 2022.

