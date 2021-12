SABATON leader Joakim Brodén a parlé à Radio Bob! à propos de la production scénique de la prochaine tournée en soutien au dixième album studio des métallurgistes suédois, « La guerre pour mettre fin à toutes les guerres ». Dû le 4 mars 2022 via Records d’explosion nucléaire, le concept LP de 11 chansons inédites a été écrit et enregistré pendant la pandémie mondiale de COVID-19 et plonge une fois de plus profondément dans les atrocités, les miracles et les événements liés à la Première Guerre mondiale du début du 20e siècle.

Brodén dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, je peux donner quelques indices [about the live show]. Je ne veux pas être secret, mais en même temps, je ne veux pas gâcher la surprise, parce que cela devrait être quelque chose que les spectateurs devraient découvrir d’une certaine manière, donc ils obtiennent cet effet « wow ». Mais oui, nous développons ce que nous avions déjà avec [2019’s] ‘La grande Guerre’ [album] puisque nous évoluons à la même époque et à la même époque. Il y a, en fait, tout un tas de gens en Suède en ce moment alors que nous parlons de la construction de nouvelles parties de la scène. Et j’ai vu des photos et des indices de ce qui s’en vient. Tant pour la tournée suédoise, nous avons des trucs spéciaux en cours de construction, mais surtout, bien sûr, la tournée européenne. Oui, je pense qu’il y a des choses qui vont être très familières mais il y a aussi des choses qui vont être — quelques endroits où ça va être, ‘Qu’est-ce que…?' »

Dans une récente entrevue avec The Metal Voice du Canada, Brodén dit à propos de la direction musicale de SABATON‘s nouveau matériel: « C’est vraiment un SABATON album de cette façon. Nous avons toujours été un groupe évolutif et non un groupe révolutionnaire. Il y a toujours des surprises sur un SABATON album, mais nous n’allons jamais retourner la pièce et faire quelque chose de totalement différent sur chaque chanson d’un nouvel album. Il y aura des surprises sur chaque album.

« C’est toujours subjectif », a-t-il poursuivi. « Je pense que c’est pathétique quand un artiste dit: » C’est le meilleur album que nous ayons jamais fait « et qu’il continue de promouvoir la même ligne fatiguée. Je dis que c’est à l’auditeur de décider, mais je sais pertinemment que tout le monde dans le groupe, sans même m’asseoir dans la même pièce ensemble, parce que j’ai en quelque sorte envoyé les prémix à tout le monde, et tout le monde – c’est la seule fois de notre histoire que cela s’est produit – tout le monde est revenu avec, « Putain. Ça super.’ Tout le monde est super content de la production. Nous étions toujours contents avant, mais c’était du genre « Peut-être ceci, peut-être cela ». Maintenant, c’était plutôt du genre : « D’accord, ouais, j’ai quelques suggestions et idées, mais wow ». Nous sommes vraiment satisfaits du son. »

SABATON est considéré comme l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal suédoise moderne, ayant été honoré de cinq Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal (dont « Best Live Band » trois années différentes) et nominé plusieurs fois pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, la Grammis. En 2016, SABATON‘s « Le baroud d’honneur » l’album a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a atteint le Top 3 dans quatre autres. Joakim Brodén (voix), Pär Sundström (basse), Chris Rörland (guitare), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitare) organise leur propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre vision Croisière Sabaton qui a lieu depuis 2009.



