Le chanteur de salive original Josey Scott qualifie sa réunion ratée avec le groupe de « une bénédiction déguisée »

Original SALIVE chanteuse Josey Scott s’est excusé auprès des fans pour ses retrouvailles ratées avec le groupe.

Scott à gauche SALIVE à la fin de 2011 après 15 ans avec le groupe, apparemment pour poursuivre une carrière solo dans la musique chrétienne. Il est rapidement remplacé par Bobby Amaru, qui peut être entendu sur SALIVEles quatre dernières versions de : « Dedans pour le gagner » (2013), « Se soulever » (2014), « Amour, mensonges et thérapie » (2016) et « 10 vies » (2018).

Scott a annoncé la nouvelle de son retour à SALIVE en octobre 2019 lors d’une apparition sur « Le dépotoir du matin », un podcast hébergé par « Le grand spectacle du matin fou » à Tulsa, Oklahoma. À l’époque, Joséy a dit qu’il voulait se réunir avec SALIVE et « écrire un disque dur à cuire. »

En mars 2021, SALIVE guitariste Wayne Swinny adressé Scottle statut de avec le groupe lors d’une interview avec effondrement de Détroit WRIF station de radio. On lui a demandé s’il y avait encore des plans pour Joséy se réunir avec SALIVE pour un éventuel album et/ou une tournée, Wayne » Parce que cette unité, nous avons été ensemble, cela fait presque 10 ans maintenant, avec Policier dans le groupe. Brad est arrivé peu de temps après. Nous sommes serrés. Nous nous entendons. C’est une machine bien huilée. Nous avons une super équipe, un super chauffeur de bus. Cela jetterait une clé à molette dans le réel SALIVE. »

Le mardi (28 décembre), Joséy pris à son Twitter d’écrire : « Je veux 2 excuser 2 mes fans parce que je pensais que j’allais me réunir avec certaines personnes et faire de la nouvelle musique, et cela a échoué, mais je crois que tout arrive pour une raison. Il n’y a pas de coïncidences. Une bénédiction déguisé. Maintenant c’est juste toi et moi, à quel point est-ce intime ? #SV2022 ».

Lorsque Swinny a parlé à WRIF sur SALIVEles retrouvailles ratées avec Scott, il a dit que même s’il y avait eu quelques discussions initiales sur JoséyAu retour du groupe, il n’y a eu aucun suivi pour s’assurer que le plan a été exécuté.

« Si tu veux faire quelque chose, fais-le » Wayne mentionné. « Mais vous ne pouvez pas simplement en parler et que cela se produise comme par magie. Il y a du travail, il y a de la planification, il y a des choses qui y entrent, et rien de tout cela n’a été fait assez tôt pour y parvenir.

« Oui, il y a eu une réponse des fans, disant: » Wow, ouais, ça pourrait être cool. » Mais il n’a pas eu assez de vapeur pour décoller », a-t-il expliqué. « Tous les trucs préliminaires ont été mis en place, et ça n’a tout simplement pas fonctionné.

« Cela n’avait tout simplement pas de sens d’arrêter ce que nous [the current lineup of SALIVA] faisais et fais ça, parce que tu as de l’élan, nous avons du groove, le groupe est serré en live. Je n’avais pas l’impression que nous devions abandonner cela ou laisser cela de côté. »

SALIVE sorti six albums avec Scott et goûté au succès platine et un Grammy nomination pour son premier grand succès, » Ta maladie « .

En mai dernier, SALIVE a célébré le 20e anniversaire de ses débuts révolutionnaires avec une grande maison de disques, « Toutes les six secondes », avec un projet spécial appelé « Tous les vingt ans », un EP de chansons classiques réenregistré avec Amaru.



