Le chanteur de Sonic The Hedgehog, Tony Harnell, taquine un retour possible

Image : SEGA

Selon une histoire sur le site de fans Sonic Stadium, Tony Harnell pourrait travailler sur un nouveau Sonic l’hérisson chanson.

Harnell est un chanteur de rock américain, surtout connu pour son travail avec TNT et Skid Row. Les fans de Sonic l’associent le plus souvent aux chansons « It Doesn’t Matter » et « Escape from the City » (feat. Ted Poley) à l’époque de Sonic Adventure, mais il a également travaillé sur de nombreux autres jeux Sonic.

Le dernier lien vers la série Sonic the Hedgehog provient de la page Instagram de Harnell. Il a répondu aux questions des fans et une personne a demandé s’il travaillerait à nouveau sur une chanson pour un jeu Sonic. Plutôt que de fournir un simple « oui » ou « non », il a partagé la réponse suivante (via Sonic Stadium), mentionnant comment il pense qu’il « vient de le faire ». Fais-en ce que tu veux.

Image: via Sonic Stadium

Même s’il ne s’agit pas d’une confirmation officielle, il est excitant de voir une réponse comme celle-ci lors de l’année du 30e anniversaire de Sonic.

Sega a un tout nouveau jeu Sonic qui devrait sortir en 2022, pensez-vous que Harnell pourrait être impliqué ? Laissez vos pensées ci-dessous.