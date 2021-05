Le chanteur de Talas, Phil Naro, décède après une bataille contre le cancer

TALAS chanteur Phil Naro est décédé après une bataille contre le cancer de la langue. Il avait 63 ans.

L’actualité de NaroLa mort de sa famille a été brisée plus tôt dans la journée. Ils ont déclaré dans un communiqué: “C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de notre fils, père, ami et musicien. Phillip Sampognaro, connu professionnellement sous le nom de Phil Naro.

“Phil a mené une bataille vaillante contre le cancer au cours des dernières années, mais a quitté cette terre hier soir entouré de sa famille et de ses amis les plus proches. Citoyen des États-Unis et du Canada, il est décédé chez lui à Rochester. Les arrangements funéraires et les hommages seront annoncés sous peu. Il laisse dans le deuil des fils James et John; frère Joseph; et sa mère, Maria, qu’il aimait beaucoup.

“Phil était l’une de ces rares personnes connues sous le nom de «chanteur de chanteur». Un incontournable de la scène musicale canadienne et américaine, Phil était devenu un pilier dans des lieux allant des clubs aux grands centres d’arts du spectacle et aux arènes massives. Il venait de terminer le premier album du groupe LES LÈVRES DEVIENNENT BLEUES (Auparavant D DRIVE) qui avait obtenu un contrat d’enregistrement mondial et un album de retrouvailles avec Billy Sheehan et TALAS, dont il était membre dans les années 1980. Phil avait réussi à équilibrer une carrière solo très demandée avec un certain nombre de projets de haut niveau avec d’autres musiciens superstars de groupes tels que LES RASCALS, FUDGE À LA VANILLE, SERPENT BLANC, OUI, ASIEet guitariste Ron Thal (ex-GUNS N ‘ROSES) en tant que membre de LE PLATINUM ROCK TOUTES LES ÉTOILES. Phil était capable d’un nombre extraordinaire de styles de musique, tous construits autour de sa voix incontestablement puissante. Heureusement, Phil nous a laissé une quantité extraordinaire de musique enregistrée, qui permettra à son héritage artistique de perdurer à jamais. “

En octobre, Naro révélé à iHeartRadio.ca que son cancer est revenu à l’automne 2019, six ans après avoir fait retirer une tumeur du cou.

L’année dernière, Naro retrouvé le bassiste Billy Sheehan pour enregistrer un nouveau TALAS album, qui est provisoirement attendu avant la fin de 2021. “J’ai réussi à terminer l’enregistrement avant de commencer mes traitements,” Phil Raconté iHeartRadio.ca . “C’était parfois douloureux de chanter, mais j’ai réussi à finir.”

Une campagne GoFundMe a également été lancée “pour aider à réduire une partie de ce fardeau de Phil au cours de ce voyage incroyablement ardu. »Plus de 25 000 $ ont été amassés avant que la collecte de fonds ne cesse d’accepter les dons.

“Je ne vais pas tomber,” Naro Raconté iHeartRadio.ca en octobre. “Je vais combattre ce cancer jusqu’au bout.”

Après la façade TALAS Dans les années 1980, Naro a associé sa voix puissante sur un certain nombre de projets d’enregistrement avec EMBRASSER membre fondateur Peter Criss et plus tard avec des rockers canadiens CONEY HATCH. Phil a également co-écrit et enregistré plusieurs morceaux avec le guitariste et membre fondateur de LES RASCALS, Gene Cornish, et a co-écrit trois chansons pour un artiste canadien Lee Aaron pour son album de 1989 “Bodyrock”.

TALASLe nouvel album de sera publié via Disques Metal Blade.

Kings of the Buffalo, circuit des bars de New York, TALAS il a fait des efforts pendant les années 1970 et 1980, dans l’espoir de la percée qui ne s’est jamais vraiment produite. Lorsque David Lee Roth la gauche VAN HALEN, Sheehan rejoint immédiatement Rothle groupe, mettant un terme efficace à TALAS.

Plus tôt aujourd’hui, Sheehan s’est tourné vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à Naro, l’écriture: “Phil Naro. L’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais connus. Je suis profondément attristé d’annoncer son décès. Il a mené une bataille vaillante jusqu’à la fin et a inspiré tous ceux qui le connaissaient à rester positifs et à continuer contre toute attente.

“Un cher ami, chanteur et interprète spectaculaire, auteur-compositeur et chanteur principal dans la ‘version 2’ TALAS – en fait la version 7 ou 8 – alors que nous étions en train de terminer un nouveau disque ensemble, nous avons découvert la situation. Phil s’est battu comme un champion et a brillamment interprété et complété le chant pour l’album, malgré le fait qu’il savait qu’il était dans une situation de santé grave.

«Au nom de moi-même et de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, je lui souhaite la paix pour toute l’éternité et le remercie d’avoir partagé sa vie, son amour, son amitié et son talent avec le monde.

“Que Dieu te bénisse, Phil. Reste en paix, cher ami. Nous nous reverrons. Mes plus sincères condoléances à sa merveilleuse famille, à sa chère maman et à ses deux fils. “

Photo gracieuseté de Phil Narola page Facebook de