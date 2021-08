Le chanteur de troubles Eric Wagner a refusé de prendre le vaccin Covid 19 avant de contracter le virus: «Il a tenu bon sur la question»

Ron Holzner, anciennement des légendes du doom metal DIFFICULTÉ et actuellement en LE CRÂNE, a parlé au Chicago Reader du décès récent de son compagnon de longue date Eric Wagner. Éric, qui était DIFFICULTÉle chanteur original de , est décédé le week-end dernier après une bataille contre la pneumonie COVID. Il avait 62 ans.

Selon Holzner, Wagner était généralement opposé à la médecine institutionnalisée mais il ne ferait pas d’exception pour le vaccin COVID.

“Nous nous sommes disputés à ce sujet, et il a tenu bon sur la question”, Holzner mentionné. “J’ai toujours plaisanté, ‘Le monde selon Eric Wagner – vous devriez écrire un livre.’ Il a vécu sa vie à sa façon.”

Holzner a également confirmé que Wagner récemment terminé le travail sur un album solo. “Il sortira en 2022”, a-t-il déclaré. “J’ai joué sur trois chansons, ainsi que des membres de ses groupes DOIGT NOIR et COUVERCLE et DIFFICULTÉ anciens élèves Sean McAllister, Dave Snyder, et Chuck Robinson – ainsi que l’ancien PENTACLE guitariste Victor Griffin.”

Moins d’une semaine avant Wagnerla mort de ses camarades de groupe LE CRÂNE a rendu public le fait qu’il était infecté par le nouveau coronavirus.

Les personnes non vaccinées, comme Wagner était, sont beaucoup plus susceptibles d’être hospitalisés ou de mourir de COVID-19 que les personnes qui sont complètement vaccinées.

Selon une étude publiée mardi dernier par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, les personnes non vaccinées sont également près de cinq fois plus susceptibles d’être infectées par COVID-19 que les personnes qui ont reçu les vaccins.

Les experts en maladies infectieuses ont déclaré que les épidémies à grande échelle parmi les personnes non vaccinées sont alimentées par la variante delta hautement contagieuse.

DIFFICULTÉ formé en 1979 et a sorti plusieurs albums classiques comme “Difficulté”, “Frustration maniaque” et “Tête verte en plastique”.

Wagner la gauche DIFFICULTÉ en avril 2008, citant son dédain pour la vie de tournée comme principale raison de son départ.

Éric était l’un des chanteurs invités sur Dave Grohl‘s (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO) projet parallèle au métal lourd PROBOT, dont l’album de 2004 présentait des chanteurs de heavy metal des années 80 et 90.

L’année dernière, DIFFICULTÉ en partenariat avec Disques de Cœur de Marteau de rééditer l’intégralité du catalogue musical des légendaires doom legends, en plus de leur prochain album. Ce partenariat verra la distribution de toute la bibliothèque musicale du groupe qui s’étend sur trois décennies.

