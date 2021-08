Le chanteur de troubles Kyle Thomas rend hommage à Eric Wagner : “Il a eu plus d’influence sur moi que je ne peux le dire”

DIFFICULTÉ chanteur Kyle Thomas a rendu hommage à l’ancien leader du groupe Eric Wagner décédé ce week-end à l’âge de 62 ans.

Le mardi (24 août), Thomas, qui a rejoint DIFFICULTÉ en 2012, a publié la déclaration suivante sur les réseaux sociaux : « Au réveil hier matin pour commencer à célébrer l’anniversaire de ma femme avec elle, nous avons d’abord appris la perte tragique de Eric Wagner. Son décès a déchiré les artistes et les fans restants qui n’avaient pas encore quitté Psycho Las Vegas. Il y a quelques jours, j’espérais voir Éric et LE CRÂNE se joindre à nous tous au festival, et nous voici maintenant en deuil de son décès. Tant de larmes ont suivi, mais plus d’amour et de bons souvenirs ont finalement commencé à prendre le dessus sur les conversations.

“Éric était unique en son genre; un brillant parolier avec une voix grandiose qui était indubitable. Il a été une influence sur moi plus que je ne peux le dire, et chanter ses chansons continuera d’être un honneur autant qu’un plaisir. Bien que nous ne nous soyons rencontrés qu’une seule fois, Éric m’a contacté lorsque j’ai officiellement rejoint DIFFICULTÉ avec des mots encourageants et gentils. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie pour moi en tant que fan. Mais en tant que personne qui sera toujours sous un microscope pour avoir occupé l’endroit où il se tenait autrefois, cela signifiait vraiment beaucoup pour moi. Je ne l’oublierai jamais.

“Je pourrais continuer encore et encore, mais je veux juste conclure cet hommage à l’un de mes héros avec un peu d’amour. Je veux envoyer la paix, les condoléances et les vœux de réconfort à sa famille et à ses amis les plus proches. Merci, Éric, pour nous avoir aidés à nous apporter une bande-son pour nos vies. Et merci de m’accueillir dans le DIFFICULTÉ héritage quand vous l’avez fait. Cela a rendu mon trajet beaucoup plus agréable, s’il vous plaît, croyez-le.”

Wagner, qui n’aurait pas été vacciné contre le coronavirus, est décédé après une bataille contre la pneumonie COVID. Moins d’une semaine plus tôt, son LE CRÂNE les camarades du groupe ont rendu public le fait qu’il était infecté par le nouveau coronavirus.

DIFFICULTÉ formé en 1979 et a sorti plusieurs albums classiques comme “Difficulté”, “Frustration maniaque” et “Tête verte en plastique”.

Wagner la gauche DIFFICULTÉ en avril 2008, citant son dédain pour la vie de tournée comme principale raison de son départ.

Éric était l’un des chanteurs invités sur Dave Grohl‘s (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO) projet parallèle au métal lourd PROBOT, dont l’album de 2004 présentait des chanteurs de heavy metal des années 80 et 90.

L’année dernière, DIFFICULTÉ en partenariat avec Disques de Cœur de Marteau de rééditer l’intégralité du catalogue musical des légendaires doom legends, en plus de leur prochain album. Ce partenariat verra la distribution de toute la bibliothèque musicale du groupe qui s’étend sur trois décennies.