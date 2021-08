Le chanteur de Vio Lence Sean Killian hospitalisé pour Covid 19 : « Ma capacité pulmonaire est diminuée »

Chanteur Sean Killian des thrash metalers de la région de la baie de San Francisco LA VIOLENCE a été hospitalisé avec COVID-19.

Le musicien de 57 ans, qui a lutté contre une cirrhose du foie de stade quatre il y a cinq ans, a révélé son diagnostic de COVID-19 dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Il a écrit: “Je suis entré à l’hôpital jeudi pour être soigné pour Covid. J’ai contracté le virus d’un ami qui ne savait pas qu’il le portait. Je me sens beaucoup mieux mais ma capacité pulmonaire en ce moment est diminuée. Mon absorption d’oxygène est bonne et tous mes autres symptômes ont disparu.Je vais avoir une période de récupération qui prendra un certain temps.

“Je suis désolé que nous ayons dû modifier notre emploi du temps, mais pour le moment, je ne peux pas jouer au niveau que nos fans et le groupe attendent et méritent. Ce ne sera que temporaire et LA VIOLENCE sera de retour sur scène mieux que jamais.”

Killian a subi une transplantation hépatique réussie en mars 2018. L’année précédente, Killian a reçu un diagnostic de cirrhose du foie de stade quatre, causée en partie par une maladie génétique appelée hémochromatose.

LA VIOLENCE a lancé une nouvelle chanson, apparemment intitulée “Sur leur croix”, lors de leur concert du 6 août au Strummer’s à Fresno, en Californie. Le morceau apparaîtra sur le prochain EP du groupe, “Laissez le monde brûler”, qui est attendu début 2022 via Disques de lames de métal. L’effort a été enregistré à Studios du Trident à Pacheco en Californie avec le producteur Juan Urteaga, qui a déjà travaillé avec TESTAMENT, TÊTE DE LA MACHINE et EXODE, parmi beaucoup d’autres. Les tâches de mélange étaient assurées par Mar Madsen.

Le spectacle de Fresno a marqué la première apparition en direct de LA VIOLENCEla programmation actuelle de , composée du guitariste Phil Demmel, chanteur Sean Killian et batteur Perry Strickland, avec les derniers ajouts du groupe, le guitariste Bobby Gustafson (ex-OVERKILL) et bassiste Christian Olde Wolbers (ex-USINE DE PEUR).

En août 2020, LA VIOLENCE a sorti un nouveau single numérique, “Californie Über Alles”, une reprise du KENNEDYS MORTS classique. Le groupe a également filmé un clip pour la chanson avec le réalisateur Scott Kirkeeng.

LA VIOLENCE sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe s’est réuni peu après Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

Le groupe a donné son premier concert de retour en avril 2019 au métro d’Oakland à Oakland, en Californie et a passé la plupart des mois qui ont suivi à jouer des spectacles sélectionnés aux États-Unis et en Europe.

Même si TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn faisait partie de LA VIOLENCEincarnation classique de et joué sur le premier album du groupe, “Cauchemar éternel”, il n’a pas été approché pour participer à l’un des spectacles de retour.

LA VIOLENCEle dernier album de, “Rien à gagner”, a été enregistré en août 1990, mais n’a été publié qu’en 1993.