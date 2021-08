Le chanteur d’Exodus Steve ‘Zetro’ Souza sur le nouvel album ‘Persona Non Grata’ : ‘Le contenu lyrique est très violent, très vicieux’

Lors du dernier volet de son Le coffre-fort toxique de Zetro YouTube flux, EXODE leader Steve “Zetro” Souza discuté du prochain album du groupe, “Persona non grata”, qui sortira le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le premier single du disque, “Les coups continueront (jusqu’à ce que le moral s’améliore)”, a été rendu disponible plus tôt dans le mois.

“Lyriquement, [‘The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)’ is] « Donnez-vous un coup de pied au visage et violez et assassinez votre femme », a-t-il déclaré. « Musicalement, cela date de cette époque. Et c’est le plus rapide EXODE chanson jamais. Cela ne dure que trois minutes – un couplet, deux refrains, une section principale et un extrait.

“Je vais être honnête avec vous, les gars. Vous avez entendu une chanson maintenant. Et je vais enfin pouvoir dire ceci. Je vais comparer les disques. Et si je devais les comparer, je comparerais eux à un croisement entre [2004’s] ‘Tempo des damnés’ et [2010’s] ‘Pièce B[:The Human Condition]’,” il a continué.

“Personnellement, ‘Les coups’ n’est pas ma chanson préférée. Je l’aime – ne vous méprenez pas; J’aime toutes les chansons de l’album – mais quand tu peux enfin entendre ‘Prescrire l’horreur’ ou ‘Lunatique-Menteur-Seigneur’, ce sont mes chansons préférées. Mes performances et juste les compositions musicales qui [guitarist] Gary Holt fait sur cet album. Et [guitarist] Lee Altus a écrit la chanson ” Glisser dans la folie “, et j’ai écrit les paroles de cette chanson. C’était la seule chose qui Gary n’avait rien sur les 12 chansons. ‘Cosa del Pantano’ c’est une sorte de truc acoustique, comme nous le faisions autrefois.”

Zéro a poursuivi en disant que tout EXODE les fans devraient être “très excités” pour “Persona non grata”, “parce qu’il n’y a pas de remplissage dessus. C’est plein de collines et de vallées et chaque chanson a sa propre personnalité, je suppose que c’est un bon mot à utiliser”, a-t-il déclaré. “La brutalité est toujours là. La brutalité est toujours à ma porte. Pour moi, le contenu lyrique de ce disque est très violent, très vicieux. Il y a des refrains, il y a des parties chantées… Ce n’est pas un beau disque. pas sympa au niveau des paroles, ce n’est pas sympa musicalement. Ce n’est vraiment pas sympa ; ce n’est juste pas sympa. Vous savez, les groupes vieillissent et ils font du bien [stuff], et tout le monde dit “Ouais, c’est cool”, mais vous pouvez voir que leur âge les porte. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas ici. Je pense que cet album est très brutal, c’est très dans ton visage. Les compositions, comme je l’ai dit maintes et maintes fois — c’est Gary L’opus de Holt. Et je sais que vous vous sentez tous ‘Lié par le sang’ est, et c’est, parce que c’est le plus grand disque de thrash jamais enregistré et écrit. Mais 36 ans plus tard, 37 ans plus tard, cette chose a des ailes et des roues, mes amis, et j’ai hâte de partir sur la route et de la jouer pour vous tous.”

Le clip officiel de “Les coups continueront (jusqu’à ce que le moral s’améliore)” a été écrit et réalisé par BJ McDonnell et produit par James A Rota.

“Persona non grata” est la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

Le mois dernier, EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. EXODE a depuis tapé Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe dans deux festivals — le week-end dernier Psycho Las Vegas à Las Vegas, Nevada et au mois prochain Assaut de terreur complet à Cave In Rock, Illinois — tandis que Chasse se remet d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et “Force d’habitude” (1992).

Lorsque Chasse a annoncé son absence de Psycho Las Vegas et Assaut de terreur complet, a-t-il déclaré dans un communiqué: “Je dois gérer mes propres attentes, puis remettre mon cœur en forme pour être pleinement prêt pour l’action. Je n’ai aucun doute que je vais rebondir et y arriver.”

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 108 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.