Le chanteur d’In Flames Anders Fridén lance un nouveau projet suspect

Anders Fridén, leader du groupe de death metal mélodique suédois EN FEU, a lancé son nouveau projet sous le nom SI QUELQUE CHOSE, SUSPECT. Le nouvel album du projet, « Offair: Berceuses pour les damnés », sortira le 3 décembre via Dossiers Offair. Le lancement s’accompagne de deux pistes apaisantes et sereines, « Adieu » et « Noeuds de Yesod ». « Offair: Berceuses pour les damnés » est le deuxième album de Dossiers Offair, un nouveau label centré sur la musique d’ambiance et les expériences d’écoute intentionnelles créées par des artistes remarquables explorant des sons instrumentaux et expérimentaux en dehors de leur genre typique.

La mélancolie gracieuse et glitch dirigée par le piano de « Adieu » et obsédant « Noeuds de Yesod » tenez un miroir devant le monde beau mais étrange et souvent terrible.

« Offair: Berceuses pour les damnés » est une expression de la joie pure de la création. C’est un projet passionné qui explore Fridénl’amour de faire de la musique électronique et capture le sentiment de renaissance – parce que cela ne ressemblait à rien de ce qu’il avait fait auparavant, il le faisait à nouveau pour la toute première fois.

Fridén dit sur le nouveau projet : « Plongez dans l’inconnu et osez vous lancer des défis… Je joue de la musique métal depuis plus de 30 ans, toujours jugé par les essais et erreurs précédents, aimé et détesté pour mes choix. Mais c’est une première , un temps qui ne reviendra jamais. Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Je veux que vous fermiez les yeux, respiriez et laissiez les sons vous emmener en voyage. Un voyage sans frontières ni restrictions. »

Dossiers Offair est une joint-venture entre Musique universelle Canada (UMC) et Versus Créatif, distribué dans le monde par UMC et Label Virgin Music + Services aux artistes.

Crédit photo: Jerker Josefsson



