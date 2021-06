Le chanteur du Café Tacvba dédie une chanson au militant assassiné Tomás Rojo – El Sol de México

Rubén Albarrán, leader et chanteur du groupe de rock mexicain Café Tacvba, a dédié une chanson à la mémoire du militant Yaqui Tomás Rojo.

Rojo a été porté disparu le 27 mai et quelques semaines plus tard, ses restes ont été retrouvés dans une tombe clandestine dans la communauté de Vícam, dans la municipalité de Guaymas.

“D’un instant à l’autre tout change et être amoureux est dangereux, demain on saura si la peur a gagné ou on s’est enfin libéré, je sais que tu vas bien, dit mon intuition, car c’est avec la terre notre lien”, Il l’entend chanter avec une dédicace le décrivant comme son bon ami, défenseur de l’eau et bâtisseur de paix.

Il continue dans la description du clip vidéo : « De même pour tous les Défenseurs du territoire et les éléments sacrés donnant la vie, la terre, l’air, l’eau ; comme Luis Urbano, un autre combattant Yaqui assassiné il y a quelques jours. Le Combat pour l’eau et les éléments sacrés appartient à tous. Arrêter la violence “.

Albarrán est bien connu pour son implication dans différents mouvements sociaux à travers le pays, comme ses récentes visites à Sonora pour gérer l’eau potable de la nation Comcáac, un problème dont la ville a souffert au fil des ans.

Il a également participé aux fêtes traditionnelles du peuple Yaqui, où il a eu l’occasion de rencontrer Tomás Rojo, parmi d’autres militants de l’ethnie.