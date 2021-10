Le chanteur du samedi Frankie Bridge ‘s’inscrit’ pour I’m A Celebrity

Frankie Bridge se dirige vers le château (Photo: Rex)

La star du samedi, Frankie Bridge, s’est inscrite pour apparaître dans la prochaine série de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !, selon les rapports.

La chanteuse de 32 ans rejoint Richard Madeley et Adam Woodyatt et suivrait les traces de son mari Wayne, qui a terminé à la cinquième place de l’émission en 2016 derrière la gagnante Scarlett Moffatt.

« Wayne a vraiment apprécié son séjour dans la jungle australienne, et Frankie a hâte de tenter le spectacle aussi », a déclaré un initié. «Elle est assez excitée.

« Elle est nerveuse à l’idée de quitter Wayne et les garçons pendant si longtemps, mais elle est déterminée à tout donner au défi et à se lancer vraiment. »

La source a ajouté à The Sun: « Bien qu’avec le spectacle au Pays de Galles cette année, Wayne ne sera malheureusement pas d’une grande aide pour les conseils. »

Un porte-parole d’ITV a déclaré qu’ils ne commentaient pas les spéculations.

Frankie est aux yeux du public depuis son audition pour S Club Search en 2001 (Photo: .)

L’apparition supposée de Frankie intervient après que les présentateurs de I’m A Celebrity Ant McPartlin et Declan Donnely ont taquiné qui est à l’affiche dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Le duo Geordie s’est assis à une table alors qu’un directeur du spectacle leur a présenté des photos de la distribution confirmée et a éclaté dans une sélection de oohs et aahs.

Wayne Bridge est apparu sur I’m A Celebrity en 2016 aux côtés de Larry Lamb, Martin Roberts et Adam Thomas (Photo: Rex)

Le premier concurrent révélé a excité les deux présentateurs, le duo applaudissant avant que Dec ne se mette à rire et Ant a pompé ses poings avec un « Oui ! Nous adorons ça’ et Dec a poursuivi avec ‘très, très bien’.

Le présentateur de Good Morning Britain Richard Madeley est l’un des les étoiles seraient alignées, avec des informations selon lesquelles il a accepté un accord d’une valeur de 200 000 £.

Plus : Je suis une célébrité



Étoile d’EastEnders Adam Woodyatt et Coronation Street Lucy Fallon ont également été répandus pour une apparition aux côtés de l’ancienne juge Strictly Come Dancing Arlene Phillips.

Il y a aussi été des chuchotements de Jade Thirwall de Little Mix, Liberty Poole, concurrente de Love Island et Louise Minchin, ancienne présentatrice de BBC Breakfast.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! revient à ITV plus tard cette année.

