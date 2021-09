Le chanteur et acteur Gackt fait une pause en raison d’un trouble vocal

Gackt est également apparu dans un certain nombre de longs métrages. Sur la photo ci-dessus, il participe à un événement en 2012 à Hong Kong pour représenter l’excellence du cinéma asiatique. Photo : Victor Fraile (.)

Gackt prend une pause indéfinie pour se concentrer sur son rétablissement après être tombé gravement malade, a annoncé son agence. Le chanteur et acteur est l’une des plus grandes célébrités du Japon.

Kyodo News rapporte que Gackt est tombé gravement malade après son retour au Japon d’outre-mer le 6 août, se sentant malade et évanoui.

“Son trouble neurologique depuis l’enfance a déclenché une maladie temporaire mettant sa vie en danger”, a écrit son agence (via Mainichi News). Pendant des semaines, la santé de Gackt s’est détériorée, mais son état s’est depuis stabilisé. Pendant ce temps, il a perdu plus de vingt livres.

L’homme de 48 ans souffre d’un trouble vocal dysphonique, et ses médecins ont convenu qu’il lui serait “impossible” de poursuivre le travail vocal pour le moment.

Gackt a publié une déclaration aux fans, les remerciant pour leurs messages et s’excusant de les avoir inquiétés. “C’est bon”, a-t-il écrit, “je suis toujours en vie.”

Dans sa déclaration, Gackt a expliqué que sa maladie s’était aggravée avec le temps et qu’il s’était rendu à l’étranger pour se faire soigner. “Pour le dire simplement”, a-t-il écrit, “il est difficile de parler dans certaines situations parce que ma voix ne sort pas correctement.” À cause de ce trouble, il concentre toute son énergie sur son rétablissement.

« Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire », a écrit Gackt. “Mais de toute façon, je ferai de mon mieux pour revenir bientôt.” Poursuivant, il a frappé une note optimiste, écrivant qu’il n’y a pas d’obstacles qui ne peuvent être surmontés. “Je vais certainement surmonter le mien.”

“Je reviendrai certainement”, a-t-il promis. « Je vais devenir plus fort. Je deviendrai un Gackt encore plus incroyable.

Après avoir fait ses débuts avec le groupe Malice Mizer, Gackt a débuté sa carrière solo en 1999. Un habitué de la télévision japonaise, il a lancé une carrière d’acteur réussie et a prêté sa ressemblance et sa voix au personnage de Final Fantasy Genesis Rhapsodos de Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII et Crisis Core : Final Fantasy VII.

