Le chanteur Jesse Hasek, âgé de 10 ans, est testé positif au Covid 19 ; Band To Sit Out Spectacles En Tournée Théorique

Rockers de Knoxville, Tennessee 10 ANNÉES manquera la « prochaine poignée de spectacles » de leur tournée en tant que première partie de LA THÉORIE DE L’HOMME MORT (alias THÉORIE) après Jesse Hasek testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

10 ANNÉES annoncé Hasekle diagnostic dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit : « Malheureusement, même après avoir adhéré à des protocoles de sécurité stricts, notre chanteur Jesse Hasek, avec d’autres membres de la 10 ANNÉES tournée, ont été testés positifs pour COVID-19 et nous devrons passer la prochaine poignée de spectacles.

« Nous ne savons pas exactement quand nous pourrons rejoindre la tournée à ce stade, mais nous vous tiendrons informés et informés au fur et à mesure que les choses avancent !

« Jesse dit qu’il se sent un peu mal en ce moment et qu’il est vraiment désolé mais espère être de retour bientôt. Restez à l’écoute. »

10 ANNÉES‘ dernier album, « Alliés violents », est sorti en septembre 2020 via Dossiers de mascotte. Le disque a été enregistré à Studios d’enregistrement de la vallée de l’Ouest à Woodland Hills, en Californie avec Grammy-producteur nominé Howard Benson, qui a déjà travaillé sur 10 ANNÉES‘ 2010 efforts, « Nourrir les loups ».

10 ANNÉES‘ débuts en major, années 2005 « L’effet d’automne », en vedette le single « Terre en friche », qui a dépassé Panneau d’affichageLe tableau Hot Modern Rock Tracks. L’effort de suivi, « Division », fut aussi un succès, avec le single « Beau » décrocher le Top 10 sur Panneau d’affichageLe tableau Hot Mainstream Rock Tracks de .

10 ANNÉES‘2017 album, « (Comment vivre) comme des fantômes », a valu au groupe un hit du Top 5 du rock mainstream dans la chanson « Novacaïne », tandis que le LP lui-même est également entré dans le Top 5 du palmarès des albums Hard Rock.



Nous vous tiendrons au courant. Beaucoup d’amour et s’il vous plaît envoyez un bon mojo à Jesse et à nos membres d’équipage qui sont actuellement sous le mauvais temps ! De retour bientôt! Publié par 10 ans le mardi 30 novembre 2021

