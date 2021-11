Le chanteur Kenny Lattimore et son épouse, la juge Faith Jenkins, parlent de son traumatisme passé (molestation) | REGARDEZ

Kenny Lattimore et Faith Jenkins (capture d’écran)

* Le mardi 16 novembre, l’édition de « Tamron Hall », la semaine « Fall… in Love » s’est poursuivie avec le chanteur R&B nominé aux Grammy Awards Kenny Lattimore et sa femme, la star de « Divorce Court », Judge Foi Jenkins qui ont tous deux rejoint Tamron en studio pour discuter de leur mariage et trouver l’amour plus tard dans la vie.

Lattimore a parlé d’avoir été agressé sexuellement dans son enfance et a expliqué comment ce traumatisme avait affecté sa relation avec Jenkins. Tamron a ensuite été rejoint par l’auteur à succès et psychologue agréé du New York Times.Dr Robin Smith qui a parlé de l’importance de l’honnêteté radicale, et la star de « Napoleon Dynamite » Jon Heder qui parle de son mariage de près de 20 ans avec sa chérie d’université et donne un aperçu de son nouveau film « Funny Thing About Love ».

https://www.youtube.com/watch?v=kA1JB9ddu8w

Kenny Lattimore sur le fait d’être vulnérable avec sa femme à propos de son expérience passée d’agression et de vouloir protéger son fils contre une expérience similaire :

«Je dirai ceci, j’ai eu un problème d’agression dans le passé et je voulais m’assurer que mon fils n’a jamais vécu ce que j’ai vécu. Et j’étais avec Faith et j’étais sur le point d’aller à la télévision pour le dire publiquement et c’était une période vraiment difficile. Quand je suis allé voir Faith et que nous en avons parlé, elle m’a dit : « Tu es sûr de vouloir vraiment aborder ça dans la série ? » J’étais comme ‘Je dois le faire parce que ça fait partie de l’histoire.’ Quand il a eu cinq ans à l’époque, je me souviens qu’au début, j’étais très prudent. J’ai juste l’impression que je ne veux pas que cela se produise. Je veux qu’il ait cette liberté d’aimer, comme ce dont nous parlons, sans une quantité énorme de chaînes parce que c’est ce qui cause les chaînes et cela crée une paralysie parfois vous n’avancez pas.

AUTRES ACTUALITÉS SUR EURWEB : Le batteur Stix Hooper s’apprête à animer une émission de radio à ‘K-Jazz’ 88.1-FM + Produire un album de jazz symphonique multiculturel

Faith Jenkins sur son mari Kenny travaillant sur son traumatisme passé et comment cela lui a fait réaliser qu’il était « The One »:

« Puis-je dire cela à propos de Kenny ? Parce que quand vous entendez son histoire et ses antécédents et que vous parlez de la nature publique de certaines des choses qu’il a vécues, je me suis dit ‘wow, est-ce quelqu’un qui veut se remarier ? Est-ce quelqu’un qui veut s’ouvrir ? En a-t-il vraiment la capacité ?’ J’étais et j’ai été époustouflé par lui parce que jamais une seule fois dans notre mariage, dans notre relation, je n’ai senti cette garde, ces murs, cette douleur ou blessure passée se projeter sur moi. Pas une seule fois et j’en parle tout le temps. Vous savez, c’est facile d’être gentil avec les gens quand les choses vont bien, quand votre relation se passe bien. Mais le vrai caractère, la vraie mesure d’une personne est la façon dont vous vous traitez quand les choses sont difficiles et quand vous traversez l’adversité. Tout au long, il m’a toujours honoré et chéri.

Le Dr Robin Smith explique ce que signifie réellement « honnêteté radicale » dans une relation :

« Je veux dire, l’honnêteté radicale n’est pas seulement l’honnêteté radicale avec votre partenaire parce que souvent nous entendons que nous sommes comme,

« Je vais lui dire tout ce que je pense ou ressens. » La première personne à qui vous devez dire tout ce que vous pensez et ressentez, c’est vous, ce n’est pas quelqu’un d’autre. Nous avons cette illusion que si je peux être honnête, je dis toujours qu’il faut se salir pour être honnête mais pas avec quelqu’un d’autre. Vous ne commencez pas ce voyage intime vers une vraie vérité radicale avec quelqu’un d’autre. Vous savez, dans Lies At The Altar, il y a 276 questions sur tout ce que nous devons nous poser pour savoir à quoi pourrait ressembler un partenaire approprié. Et ces questions avant de les poser à quelqu’un d’autre, vous devez savoir qui vous êtes ? Que pensez-vous du pardon ? Que pensez-vous des écoles privées pour vos enfants ? Que pensez-vous des vacances et des budgets et si vous vous éloigneriez ou non de votre famille d’origine ? Ce n’est donc pas que nous voulons d’abord comprendre l’autre, le vrai pouvoir est quand vous vous comprenez d’abord et ensuite vous pouvez apporter cette honnêteté et cette plénitude radicales à quelqu’un d’autre.

Jon Heder sur la chose « drôle » sur l’amour qu’il a apprise au cours de près de 20 ans de mariage avec sa chérie d’université :

« Euh, eh bien, c’est un tour de montagnes russes. Vous savez, vous avez des hauts et des bas. Je suis sûr que n’importe quelle personne mariée vous le dira. Je veux dire, la première année peut être difficile et ensuite vous traversez des vagues et leurs sections où c’est « ah, c’est génial », puis vous pouvez vous souvenir d’étapes comme « oh, mon garçon, c’était une année difficile. » Il a ses collines et ses vallées. Mais je pense que la chose amusante est que vous savez, lorsque vous êtes engagé, vous trouvez vraiment les choses, vous apprenez à aimer tout le chemin. Vous trouvez différentes choses que vous aimez chez eux, vous développez cet amour. Quand je repense à quand nous avons commencé à sortir ensemble et quand nous nous sommes mariés pour la première fois, c’est tellement différent de la façon dont nous voyions les choses, la façon dont nous nous voyions. Et puis avoir des enfants et une famille et déménager plusieurs fois et juste vivre toutes ces sortes d’expériences ensemble, vous avez une vie différente et vous apprenez à vous connaître de différentes manières. Mais comme vous faites tous les deux partie du même voyage, alors vous apprenez à connaître votre compagnon d’aventure de différentes manières et c’est génial.

Voici les faits saillants pour Salle Tamron pour la semaine de 15 novembre 2021. Attention : la programmation est sujette à changement.

Mercredi 17 novembre : Prochaine sur la semaine « Fall… in Love » – ​​parler d’amour et d’intimité avec l’expert en amour et marieur Paul Carrick Brunson.

Jeudi 18 novembre : Aujourd’hui, « Tamron Hall » explore comment « tomber… amoureux » de vous-même, y compris les petits changements pour apporter plus de puissance et d’amour-propre à votre vie pour être le meilleur de vous-même. De plus, l’acteur et auteur-compositeur-interprète Alicia Witt sur son livre « Small Changes » et une performance spéciale pour le Tam Fam. Aussi, Liza Koshy sur sa dernière saison de « Liza on Demand.

Vendredi 19 novembre : La semaine « Fall… in Love » se termine par des conseils sur la façon de rester amoureux. Dans leur première interview américaine commune, la princesse de Norvège Märtha Louise et son petit ami Shaman Durek, conseiller spirituel des stars, expliquent comment ils ont construit un amour suffisamment fort pour survivre à toutes les critiques et à la haine auxquelles ils ont été confrontés depuis qu’ils ont rendu public leur relation amoureuse. Ils fourniront également des conseils sur la façon dont les autres peuvent construire un amour qui dure. De plus, l’ancien duo « Desperate Housewives » Teri Hatcher et James Denton sont de retour ensemble à l’écran – et parlent à Tamron de leur prochain film de vacances à vie, « A Kiss Before Christmas ».

source : Bergen Onufer – ferencomm.com