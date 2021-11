Le chanteur Latoya Acree assassiné par son fils, selon la police

Latoya Acree, une chanteuse de soul de Virginie qui était membre du groupe True Soul basé à Washington, DC, est décédée après que son fils lui aurait tiré dessus et l’aurait tuée lors d’une dispute fin septembre. Le bureau du shérif du comté de Spotsylvania a confirmé qu’Acree, 41 ans, avait été retrouvée souffrant de blessures par balle dans l’allée de sa maison sur Pondoley Drive juste après minuit le samedi 16 septembre. Son fils, Elijah D. Smith, 21 ans, était arrêté et inculpé dans le cadre de son meurtre

Selon le bureau du shérif, a répondu au domicile d’Acree après avoir reçu un appel vers 00h30 le 16 septembre concernant une fusillade signalée, selon NBC Washington. Lorsque les députés sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert Acree avec une blessure par balle dans le haut du corps. Les médecins ont tenté de sauver le chanteur, mais sans succès, et Acree a été déclaré mort. Une enquête préliminaire a révélé qu' »il y avait eu une dispute domestique avant la fusillade entre » Acree et son fils, qui a été identifié comme un suspect dans le meurtre de sa mère et retrouvé plus tard dans un hôtel à proximité de Four Mile Fork. Le jeune homme de 21 ans a été arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré et d’utilisation d’une arme à feu en perpétration d’un crime, a confirmé WTVR.

Acree avait été un membre bien-aimé de la communauté soul de Virginie et avait fait partie du groupe True Soul, qui jouait dans la région de DC. Acree a rejoint le groupe en 2019, Pam Gallahan, directrice marketing du groupe et amie proche d’Acree, a déclaré à WTOP News. Le groupe se préparait pour un spectacle le week-end suivant pour sensibiliser à la violence domestique, qu’ils ont dédié à Acree après son meurtre.

« Elle s’est liée d’amitié avec tous ceux qu’elle a rencontrés … elle était juste une personne très authentique et de bon cœur … On se souviendra d’elle pour son cœur, tout autant que pour sa voix », a déclaré Gallahan, ajoutant qu’il était conscient qu’Acree avait une relation parfois tendue avec son fils. « Je savais qu’elle avait des problèmes, pas à ce niveau, rien où je m’inquiétais pour sa sécurité ou quelque chose comme ça.

En plus de signer, Acree était en train de devenir acteur. Elle a récemment joué un rôle dans un film indépendant tourné à Washington. Caesar Roy, le chanteur principal du groupe, a ajouté : « Elle commençait tout juste à décoller, c’est ce qui est si dévastateur ». Gallahan et Roy ont déclaré que sa perte avait brisé le cœur du groupe. Pour le moment, aucune information supplémentaire sur l’affaire n’a été fournie.