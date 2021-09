Le chanteur “Lost” de Van Halen, Mitch Malloy, célébrera l’héritage musical d’Eddie Van Halen lors d’un concert en Floride

Mitch Malloy, qui a auditionné pour remplacer Sammy Hagar dans VAN HALEN à l’été 1996, célébrera Eddie Van Halenl’héritage musical de avec L’EXPÉRIENCE VH DE MITCH MALLOY le samedi 9 octobre au Mattie Kelly Arts Village à Destin, en Floride. Une partie des profits ira au nouveau programme de musique de l’école secondaire Destin.

Malloy a raconté l’histoire de sa journée à Eddie Van Halen‘s 5150 des studios à Rock mélodique: “Un gars qui travaillait pour leur direction à l’époque était mon road manager et il n’arrêtait pas de m’appeler et de me dire qu’ils allaient licencier Sammy et que j’allais être le prochain chanteur dans VAN HALEN. Et il appelait et appelait et finalement j’ai été agacé par ça et je lui ai dit d’arrêter et que je ne pensais pas que j’étais un bon ajustement VAN HALEN et que s’il était sérieux, il aurait dû Ed appelle-moi. Une semaine plus tard, Desmond enfant m’appelle et dit qu’il vient de partir Edmaison et écrivait avec eux et qu’ils parlaient de moi et qu’ils regardaient mon ‘Rien du tout’ vidéo, et qu’il leur a dit que j’étais parfait pour eux, et qu’ils auraient de la chance de m’avoir. Et avant que je le sache, j’étais dans un avion pour LA Ed a appelé, un tas de fois. Il était génial.”

Selon Malloy, Eddie lui a dit qu’il était dans le groupe lors de son troisième jour en studio. Mais quand Eddie, Michel Antoine et Alex Van Halen sont montés sur scène avec leur ex-chanteur David Lee Roth pour la première fois en 12 ans au 1996 MTV Video Music Awards, Mitch savait que son concert de rêve s’était effondré.

« Je suis assis à regarder la télévision tout seul là-bas » Mitch dit Rolling Stone. “Ce n’était pas bon. Je pense que littéralement, ma mâchoire est tombée. Alors à ce moment-là, j’ai été choqué. Et vous savez comment parfois, en tant qu’humains, nous savons certaines choses? Vous le savez simplement. Vous n’avez pas à le dire . Personne n’a à dire quoi que ce soit. Les gens savent juste des choses. Et ce moment qui Roth sortis derrière eux, je savais que c’était fini. je ne serai pas dans VAN HALEN. Je savais juste d’une manière ou d’une autre. Et donc c’était tout pour moi. J’étais juste comme, ‘C’est tout. Cela ne peut pas arriver maintenant. Je le savais juste. C’était juste… un mur s’est effondré. Mais c’était juste comme si c’était fini, d’une manière ou d’une autre. C’était comme, ‘Cela ne peut pas fonctionner maintenant.’ Pas parce que les gens ne m’accepteront pas. Mais il se passe juste autre chose que je ne comprenais même pas complètement à l’époque. Tu sais ce que je veux dire? C’était comme un couteau tranché et juste, c’était fini. Je pense que c’est la seule fois où cela m’est arrivé dans ma vie, où c’était aussi définitif. Et j’avais beaucoup de choses à faire à l’époque, à part VAN HALEN. Une vraie promesse avec ma carrière qui avance. Ce n’était donc pas, pour moi, ma seule chose. Je ne me suis pas dit : ‘Oh, mon Dieu ! Cela doit arriver, genre de chose. Bien sûr, je voulais vraiment que cela se produise. Mais qui ne le ferait pas ?”

VAN HALENle prochain chanteur de s a fini par être Gary Cherone, ancien leader du groupe EXTRÊME. Son seul album avec le groupe était “Van Halen III”, ce qui fut une déception critique et commerciale. Agar et Roth les deux ont rejoint VAN HALEN à divers moments depuis 2003, ce dernier apparaissant sur VAN HALENle dernier album de, 2012’s “Une autre sorte de vérité”.

Malloyl’implication de VAN HALEN fait l’objet d’un court documentaire, “Mitch Malloy: Le garçon perdu de Van Halen”, qui a été téléchargé sur Youtube en 2013.

En 2018, Malloy rejoint GRAND BLANC en remplacement de Terry Ilous.

Mitch a déménagé à Destin, en Floride, de Nashville, Tennessee en 2019.



