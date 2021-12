Le chanteur masqué couronne le vainqueur de la saison 6

Cet article contient des informations spoiler sur la finale de la saison 6 de The Masked Singer.

C’est une bonne nouvelle royalement.

Dans une finale époustouflante de deux heures le 15 décembre, le vainqueur de la saison 6 de The Masked Singer est Queen of Hearts, qui s’est révélé être Bijou. L’auteur-compositeur-interprète a remporté la couronne, avec Bull – alias artiste à plusieurs traits d’union Salle Todrick de la renommée de YouTube – en tant que finaliste.

Jewel, mieux connue pour sa chanson à succès de 1995 « Who Will Save Your Soul », a reçu quatre nominations aux Grammy Awards et vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde.

Le spectacle a culminé avec un chant entre les finalistes, qui ont présenté leurs incroyables talents lors d’une nuit de grandes surprises.

Dans les épisodes passés de cette saison, il a été révélé que Todrick était « en fait assez timide » pour chanter, rien à voir avec son remarquable BFF, Taylor Swift. Il a dû ramasser quelques conseils lors de ses précédentes apparitions en tant que juge invité sur RuPauls’ Drag Race.

Alors que ses chansons cette saison qui incluaient « Circus » de Britney Spears et « Rain on Me » de Lady Gaga et Ariana Grande ne lui a pas laissé un vainqueur, ils l’ont rapproché de la couronne que Banana Split, éliminé la semaine dernière, qui était le couple marié doublement délicieux Katharine McPhee et David Foster.