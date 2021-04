Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour The Masked Singer Saison 5 “Super 8: The Plot Chickens!” Lisez à vos risques et périls!

Le chanteur masqué a éliminé non pas un mais deux concurrents dans une extravagance de deux heures, ce qui a ramené le Super 8 à un spécial 6. Le crabe et Le coquillage ont été envoyés emballer, et maintenant que Bobby Brown et Tamera Mowry-Housley sont hors compétition, les meilleurs prétendants se sentent beaucoup plus apparents.