Le chanteur masqué révèle la célébrité derrière le cupcake

L’amour était dans l’air dans le dernier opus de The Masked Singer.

Le mercredi 13 octobre, la saison six s’est poursuivie avec l’épisode « Date Night » sur le thème de l’affection. Les performances comprenaient le duo Banana Split faisant « Cry Me a River » de Michel Bublé, Cupcake en gardant le funky avec « Finesse » par Bruno Mars, Reine de Cœur devient sensuelle grâce à « La Vie en Rose » de Edith Piaf, Mallard qui redonne de l’énergie avec « My House » en Flo rida et Caterpillar chantant « Si j’étais un garçon » de Beyoncé.

Après avoir chanté, chaque star mystérieuse a participé à une série de speed dating, qui impliquait de répondre rapidement aux questions sur l’amour des panélistes. Nicole Scherzinger, Jenny McCarthy, Robin Thicke et Ken Jeong.

Comme vu précédemment dans E! Premier aperçu exclusif de News de l’épisode, Cupcake a fait se gratter la tête aux panélistes lorsqu’elle a partagé que son conseil romantique à elle-même plus jeune serait: « Rendez-vous, ne vous mariez pas. » Elle a également révélé qu’elle se connecterait avec l’hôte Nick canon parce qu’ils sont tous les deux « à double problème », suggérant quelque chose impliquant des jumeaux.