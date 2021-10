Le chanteur masqué révèle la célébrité derrière le hamster

Les interprètes de Masked Singer ont fait le décalage horaire avant qu’une autre célébrité ne disparaisse.

Mercredi 20 octobre, la série de compétitions Fox a célébré la soirée « Voyage dans le temps », alors que chaque participant a effectué un retour en arrière préféré tout en réfléchissant à un moment de sa vie qu’il choisirait de revisiter. Après la représentation, le spectacle a utilisé sa machine à remonter le temps pour révéler un souvenir important du passé de la personne qui faisait allusion à son identité.

Le groupe A était à l’honneur ce soir, alors que le Taureau a interprété une version sentimentale de « Make You Feel My Love » de Bob Dylan, Pepper a chanté « Pas de larmes à pleurer » de Ariana Grande, la Skunk a chanté « Square Biz » de Ado marie, le Hamster a opté pour « Sabor a Mí » en Luis Miguel et le bouffon a fait « School’s Out » en Alice Cooper.

L’un des moments les plus émouvants est venu lorsque la Skunk a réfléchi au plus grand regret de sa vie. « Une nuit, j’ai laissé ma fierté m’empêcher de dire bonjour à un être cher », a-t-elle partagé. « Je ne savais pas que je n’aurais jamais l’occasion de les revoir. Si je pouvais tout recommencer, tout ce que je voudrais faire, c’est leur faire un câlin, mais ce seul câlin aurait pu changer le cours de l’histoire. «