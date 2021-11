Le chanteur masqué révèle les célébrités derrière Jester et Pepper

Deux célébrités ont vécu un chagrin instantané dans le dernier épisode de The Masked Singer.

La série de compétitions Fox a diffusé ses demi-finales du groupe A le mercredi 10 novembre, qui mettait en vedette non pas un, mais deux artistes. Le panéliste invité a aidé les juges à donner un sens à tout William de haricots à oeil noir la célébrité.

Ce soir, le Groupe A était représenté par le Taureau chantant « Rain on Me » par Lady Gaga et Ariana Grande, Pepper livrant une interprétation émotionnelle de « Sign of the Times » par Harry Styles, Jester mélangeant les choses avec « I Am a Man of Constant Sorrow » par Garçons à fond détrempé et Skunk interprètent « At Last » de Etta James.

Les choses sont devenues excitantes quand le juge Ken Jeong est devenu convaincu que Pepper était Sara Bareilles, et il a donc utilisé le buzzer « Take It Off » sur sa supposition. Hélas, l’intuition était incorrecte et le buzzer à usage unique a été gaspillé.

En fin de compte, Jester a été le premier renvoyé chez lui, et il s’est révélé être Les pistolets sexuels‘ Johnny pourri, qu’aucun des juges n’avait prédit.