Le chanteur masqué révèle les identités de Banana Split

Maintenant, cette révélation était un Smash.

Au cours de l’épisode du 8 décembre de The Masked Singer, il a été révélé que le duo marié Katharine McPhee et David adoptif étaient les participants à l’intérieur des costumes de Banana Split. Panélistes Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke étaient clairement excités par cette révélation, car ils ont tous sauté de leur siège à la fin de l’épisode.

Après que McPhee ait comparé son expérience sur The Masked Singer à « un numéro de cirque étrange », son mari a déclaré qu’il était « excitant » d’être impliqué, d’autant plus qu’il connaît personnellement McCarthy, Scherzinger et Thicke.

Bien que ce démasquage ait pu en surprendre certains, il y avait de nombreux indices pointant vers l’alun de Smash et le gagnant de 16 Grammy. Pour commencer, lors de leur première représentation, dans laquelle ils ont joué Rosel’interprétation de « A Million Dreams », McPhee a assuré la voix et Foster l’a accompagnée au piano. Ils ont certainement joué sur leurs points forts.

Sans oublier, après cette même performance, les candidats costumés ont taquiné que, même s’ils ne travaillent pas tout le temps ensemble, ils ont collaboré dans le passé.