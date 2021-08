Le chanteur original Ac/Dc Dave Evans sort un nouveau single “Who’s Gonna Rock Me ?”

Original AC DC chanteur Dave Evans a sorti un nouveau single, « Qui va me bercer ? » passant par Disques de cristal. Le musicien d’origine australienne de 68 ans est rejoint sur la piste par Mauvais garçon Troie à la guitare, Gary Partin à la guitare et à la basse, Wasim Balzaar à la batterie et Martin Gilardi aux claviers et à la guitare rythmique.

Dave enregistré AC DCles deux premiers singles, “Puis-je m’asseoir à côté de toi fille” et “Bébé s’il te plait ne pars pas”. Mais en octobre 1974, moins d’un an après AC DCle premier concert de, Evans était hors du groupe.

Evans a été remplacé par Bon Scott, qui a chanté sur AC DC‘s six premiers albums studio et est devenu lui-même une légende après sa mort en 1980.

En mai dernier, Evans a sorti un nouvel album de compilation intitulé “Les plus grands succès de BADASS”. L’effort, qui peut être commandé à cet endroit, contient “20 succès massifs sur un album”, y compris Davela version de “Rockin’ In The Parlour”, la chanson qui apparaissait à l’origine comme la face B de la “Puis-je m’asseoir à côté de toi, fille” Célibataire.

En décembre 2019, Evans pris à son Facebook page pour abattre les rumeurs selon lesquelles il espérait revenir AC DC, expliquant que “la véritable essence du groupe” est morte en fondant le guitariste rythmique Malcolm Jeune décédé en novembre 2017.

Plus tôt cette année, Dave Evans a été demandé lors d’un entretien avec Les journaux du rockeur s’il pensait “ce serait tout” pour AC DC après Bon‘s en 1980. Il a répondu: “Non, pas du tout. Je veux dire, nous continuons tous. Et AC DC a eu autant de joueurs à travers [the history of] Le groupe. Je ne sais pas combien. 20 ? Et trois chanteurs, plus un chanteur remplaçant également.

“Nous avons toujours été ambitieux lorsque nous avons commencé”, a-t-il poursuivi. “Nous avons toujours voulu être les meilleurs au monde – nous tous. Et après moi, Bon Scott eu sa chance. Il s’est bien comporté avec le groupe. Et quand il est mort, j’ai juste pensé : ‘Qui vont-ils avoir ?’ Je n’ai jamais pensé [I would be approached about it] moi-même, parce que c’est de l’eau sous le pont. Et j’étais aussi occupé avec des groupes à l’époque, et je faisais ma propre musique et mes propres enregistrements. Je me demandais juste qui ce serait. j’en avais entendu parler [Brian Johnson‘s pre-AC/DC band] GEORDIE – juste le nom GEORDIE. je n’en avais jamais entendu parler Brian. Puis Brian a surgi et, bien sûr, le ‘De retour en noir’ l’album est sorti, qui était un album massif dans le monde entier, et ils étaient partis avec Brian. Mais si Brian démissionner, ils obtiendraient un autre chanteur et un autre chanteur. [They’ve gone through] différents bassistes [and] différents batteurs.

« La conduite était toujours Malcolm Jeune, ” Dave ajoutée. “Je me souviens Malcolm quand je l’ai rencontré pour la première fois. Il était une telle force motrice. Juste un tout petit gars – juste une petite touche de plus de cinq pieds de haut – mais, mon garçon, il avait un grand cœur et une grande personnalité. Et il était dur aussi – Malcolm était très dur. Et quoi qu’il arrive, il était AC DC complètement. Et, bien sûr, une fois qu’il est décédé, ce qui est très triste, AC DC, bien sûr, ne sera jamais, jamais le même sans Malcolm. Comment cela peut-il être ?”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).