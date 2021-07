Le chanteur Pitbull appelle Jeff Bezos, chefs d’entreprise, à aider les manifestants de la liberté à Cuba ⋆ .

in

Pitbull, la sensation rap cubano-américaine, a appelé les méga-riches américains, en particulier le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, à venir en aide au peuple cubain, qui est en train de protester contre son gouvernement communiste.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Pitbull a plaidé pour une aide efficace pour le peuple cubain.

« Il ne s’agit pas de politique, il s’agit de sauver des vies. Il s’agit d’unité, pas de division. Et en fin de compte, il s’agit de prendre des mesures », a-t-il déclaré, exprimant sa frustration de ne pas pouvoir « aider mon propre peuple », malgré sa plate-forme mondiale.

« Tous les alliés du monde se réunissent pour aider. Les entreprises mondiales se réunissent pour aider », a-t-il poursuivi. « Des gens dont nous sommes si fiers, des gens comme Jeff Bezos – un cubano-américain – diplômé d’un lycée de Miami, ont fondé l’une des plus grandes entreprises du monde, l’homme le plus riche du monde. C’est quelqu’un qui peut s’impliquer et vraiment nous aider.

Miguel Bezos, le beau-père de Jeff Bezos, qui a adopté ce dernier quand il avait quatre ans, était un immigré cubain.

Le rappeur a conclu son message par un message direct au peuple cubain. En espagnol, il a déclaré qu’ils “sont ceux qui motiveront le monde, inspireront le monde, pour qu’ils voient ce que c’est vraiment de vivre et de mourir pour la liberté”.