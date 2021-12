Le chanteur populaire brésilien Maurilio Ribeiro est décédé à 28 ans

. – Le chanteur Maurilio Ribeiro, du duo Luiza & Maurilio est décédé ce mercredi, après avoir été hospitalisé dans l’Etat de Goiania depuis le 15 décembre.

Ribeiro a été victime d’un accident vasculaire cérébral alors qu’il enregistrait une performance avec un autre chanteur brésilien le 14 décembre, selon son équipe médicale, citée par l’affilié de CNN, CNN Brazil.

L’équipe du chanteur a déclaré dans un communiqué sur Instagram que Ribeiro était « un être humain avec la plus grande dignité, qui nous a quitté trop tôt en ce jour de tristesse (12/29 à 16h30) pour toute la famille, les amis et sa légion de suiveurs « .

« Nous ne pouvons que remercier Dieu pour les 28 années que nous avons partagées avec quelqu’un qui nous a tant inspiré et appris, aimant et étant aimé par tant de gens, avec la certitude que son histoire continuera de nous guider dans ce plan. »

Maurilio Ribeiro est né dans l’État du Maranhão et avait 28 ans. Ribeiro et son compagnon de groupe Luiza Santos ont commencé à faire de la musique en 2015 et sont devenus célèbres grâce aux médias sociaux. Certaines de ses chansons « Sertanejo » ont atteint 384 millions de vues sur YouTube. Leur premier album est sorti en 2017, selon la page Facebook du groupe.