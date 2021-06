Le chanteur principal de Counting Crows déclare que Spotify Money “ne coule pas”

Counting Crows a des centaines de millions de flux sur Spotify – et peut-être plus d’un milliard de flux au total. Mais le chanteur principal Adam Duritz dit que l’argent ne s’additionne pas pour lui-même ou pour le groupe.

Counting Crows est facilement l’un des plus grands groupes de la planète, en grande partie grâce à son succès foudroyant dans les années 90. Ceux qui ont vécu l’époque peuvent probablement débiter les paroles de tubes comme ‘Mr. Jones, ‘Round Here’ et ‘A Long December’, parmi d’autres chansons énormes.

Comme vous pouvez vous y attendre, ces succès ont produit de sérieuses ventes d’albums à l’époque. Au dernier décompte, le groupe a vendu plus de 20 millions d’albums et a récemment accumulé des centaines de millions de streams sur Spotify. À ce stade, le groupe a peut-être dépassé le milliard de flux sur Spotify, faisant du groupe l’un des artistes les plus joués sur la plate-forme. Mais le chanteur principal de Counting Crows, Adam Duritz, affirme que l’argent du streaming ne parvient pas à son groupe.

Duritz a discuté de l’économie du streaming déséquilibrée lors d’un récent épisode de podcast avec Joe Rogan (qui est ironiquement hébergé exclusivement sur Spotify).

“Quand ils ont proposé Spotify, les maisons de disques sont allées sur Spotify et ont dit:” Payez-nous une somme forfaitaire, et nous vous donnerons toute notre musique “”, a expliqué Duritz. “Et cela ne se répercute plus sur nous comme avant avec les ventes de disques.”

Fait intéressant, Duritz a noté que l’argent des CD revenait au groupe – ce que nous sommes heureux d’entendre étant donné le montant extrême des ventes générées par le groupe avant que les choses ne passent au numérique. Mais malgré le fait que les fans nostalgiques des années 90 jouent aujourd’hui beaucoup, l’argent en streaming ne semble pas faire son retour. Cela reflète des plaintes similaires de dizaines d’artistes, y compris des artistes plus récents qui possèdent leur musique mais ne reçoivent que de maigres redevances par flux de la plate-forme.

Mais pourquoi un groupe traditionnel de poids lourds comme Counting Crows a-t-il du mal à se faire payer par Spotify malgré son succès à l’ère du streaming ?

Rogan a demandé si la situation serait différente si le groupe possédait leurs droits musicaux. Mais c’était en grande partie du jamais vu pour les artistes signés par un label avant la distribution numérique. Et la réponse de Duritz a exposé davantage les problèmes rencontrés par les artistes signés par un label, en particulier lorsqu’il s’agit de partager les avantages du streaming.

“Il [trickles down] si vous possédez votre musique, n’est-ce pas ? » demanda Rogan.

“D’accord, mais même ainsi, vous êtes toujours un peu foutu”, a expliqué Duritz. « Et très peu [legacy] les artistes possèdent leur propre musique pour une chose, les maisons de disques ne vont jamais abandonner cela. Et vous pouvez l’obtenir maintenant, en quelque sorte, vous revenir dans un nombre d’années plus court, mais ce n’était rien de disponible à l’époque.

« Quand cela a-t-il changé ? » Rogan continua.

« Eh bien, parce que les maisons de disques ont perdu beaucoup de leur pouvoir. Avant, vous aviez besoin d’une maison de disques, c’était trop cher de faire un disque et c’était trop cher de le distribuer. Vous aviez donc besoin de la maison de disques. Maintenant, vous pouvez faire un enregistrement sur votre ordinateur à la maison, et vous pouvez le distribuer en le téléchargeant sur Bandcamp, cela ne vous coûte rien. Donc, vous n’avez pas vraiment besoin d’une maison de disques autant. Vous pouvez en avoir un, et ils feront parfois beaucoup de bonnes choses pour vous – comme nous avons conclu ce contrat avec une maison de disques – »

“Mais c’était ton choix…”

« D’accord, nous signons des accords pour un album maintenant, et nous le faisons lorsque nous avons terminé avec le disque. Nous allons à la maison de disques et nous disons : « Nous avons quelque chose. Nous vous laisserons travailler avec nous, vous pouvez faire une partie de la distribution, vous pouvez nous aider avec une partie de la promo.’ Et il y a des raisons valables de le faire, et nous le récupérons après quelques années. Mais vous n’aviez aucune influence à l’époque.