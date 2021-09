Le chanteur R. Kelly reconnu coupable de trafic sexuel – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Le chanteur américain R. Kelly a été reconnu coupable de crime organisé et de trafic sexuel à l’issue d’un procès de six semaines qui s’est déroulé à New York, au cours duquel des dizaines de personnes ont témoigné contre lui.

Selon les médias locaux, le jury a annoncé sa décision après neuf heures de délibération et suppose qu’une ancienne star du R&B dans les années 1990, qui a à peine réagi à la décision, pourrait passer plusieurs décennies en prison.

R. Kelly a été accusé par le procureur des États-Unis du district oriental de New York de crimes de crime organisé, de coercition et de transport de femmes et de filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales aux États-Unis pendant deux décennies, des accusations similaires à celles auxquelles il fait face dans Chicago, où il était derrière les barreaux depuis son arrestation en 2019 jusqu’en juin dernier.

Lors du procès de New York, l’accusation a interrogé au moins 10 femmes qui ont déclaré avoir été maltraitées par Robert Sylvester Kelly, 54 ans, et des dizaines d’autres témoins qui ont détaillé un schéma continu de maltraitance pendant quatre semaines.

Les femmes ont décrit sur scène une célébrité charismatique qui choisissait fréquemment de jeunes victimes qui assistaient à ses concerts, qui étaient parfois agressées sexuellement dans les coulisses quelques minutes après l’événement.

Les témoignages ont également révélé des abus prolongés de Kelly contre ses partenaires, qu’il a battus, forcé de l’appeler “papa” (papa), contrôlé la façon dont il s’habillait, quand ils pouvaient utiliser la salle de bain ou manger, comment ils interagissaient avec d’autres hommes et si ils pouvaient quitter les chambres des résidences ou des hôtels dans lesquels il les gardait.

De plus, ils ont découvert que R. Kelly utilisait tout un réseau d’employés pour l’aider dans ses efforts pour recruter, isoler et intimider les jeunes filles.

L’avocate Gloria Allred, représentante de plusieurs des victimes, a assuré que Kelly est le “pire prédateur sexuel” qu’elle ait vu au cours de sa longue carrière professionnelle.

“Pour commencer, il a utilisé le pouvoir de son statut de célébrité pour recruter des mineurs vulnérables afin de les abuser sexuellement”, a déclaré Allred aux journalistes devant les tribunaux, peu de temps après que la condamnation a été connue.

L’avocat a souligné qu’il ne s’agissait pas de simples relations entre un jeune et une personne âgée, comme le soutient la défense de Kelly, mais qu’il s’agissait de « crimes commis contre des filles et certains adultes ».

La semaine dernière, l’artiste a décidé de ne pas témoigner lors de la procédure judiciaire, au cours de laquelle ses avocats ont tenté de discréditer les allégations d’abus sexuels à travers plusieurs de ses anciens employés, qui ont affirmé n’avoir jamais vu un tel comportement et qui sont venus le qualifier de « gentleman. “.