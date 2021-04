Le chanteur testamentaire Chuck Billy se joindra au panel de “ Rumble: A Celebration of Native Music, Film and Culture ”

TESTAMENT chanteur Chuck Billy se joindra à un panel de musiciens discutant des racines culturelles de la musique à “Rumble: une célébration de la musique, du cinéma et de la culture autochtones” le week-end du 30 avril au 2 mai.

“Rumble: une célébration de la musique, du cinéma et de la culture autochtones” révolutionne la façon dont l’histoire de la musique est perçue, comme les racines de certaines des plus grandes musiques de ce pays, notamment le blues et le jazz. on examine le folk, la pop, le rock, le heavy metal.

«Je suis très fier que les Autochtones soient reconnus pour leur musique et leur créativité», Gamelle dit. “Je suis également fier de représenter ma tribu Pomo du nord de la Californie.”

Cet événement virtuel gratuit à l’échelle nationale basé au Nouveau-Mexique propose une diffusion en continu d’un week-end de “Rumble: les Indiens qui ont secoué le monde”. Depuis sa création à Sundance à son PBS et la sortie en salles, il a eu un impact sur des millions de personnes en racontant le chapitre profond, essentiel et jusqu’à présent manquant de l’histoire de la musique américaine: l’influence indigène sur les créateurs de musique les plus légendaires de notre pays.

Les participants ont l’occasion de rencontrer les acteurs et les secoueurs derrière cette histoire, des cinéastes aux principaux interprètes dans des conversations ainsi que des performances spécialement enregistrées.

Les participants auront accès aux conversations avec Gamelle, producteur exécutif Stevie Salas, Pat Vegas (REDBONE), Pura Fe, Mike Inez (ALICE ENCHAÎNÉE) et invité spécial Dr Joely Proudfit.

Les heures de panneau sont:

Vendredi 30 avril à 14 h HAE / 17 h HAP:

Stevie Salas, Pat Vegas, Pura Fe, Mike Inez et Chuck Billy

Samedi 1er mai à 10h / 13h PDT:

PJ Vegas, Kenneth Shirley, Jeneda (SIHASIN) et hôte invité spécial Dr Joely Proudfit

Il y aura également des performances enregistrées exclusives par des musiciens amérindiens, y compris PJ Vegas, Artson, Kenneth Shirley, Sihasin, Montée des Appalaches, Pamyua, Po.10.Cee, Anakaela Trujillo (lauréat du Prix de l’étoile montante 2020 à la NM Hispano Music Awards) et le Dragons élémentaires de San Juan, dont le clip est finaliste en 2021 NM Music Awards. Les représentations seront diffusées à partir de 19h30 HAE / 16h30 PDT. Les panels et les performances seront rediffusés au cours du week-end.

La liste des voix entendues tout au long de ce week-end révolutionnaire comprend certaines des stars du rock et des musiciens influents les plus emblématiques du monde, notamment Copain Guy, Steven Van Zandt, Tony Bennett, Taj Mahal, Cyril Neville, Ivan Neville, Quincy Jones, John Trudell, Steven Tyler, Tabou (LES BLACK EYED PEAS), Pat Vegas (REDBONE), Robbie Robertson, Buffy Sainte Marie, Iggy Pop, Wayne Kramer (MC5), Marky Ramone (RAMONES), Sabrer (GUNS N ‘ROSES), Rhiannon Giddens (GOUTTES DE CHOCOLAT CAROLINE), Derek Trucks, Alvin Youngblood Hart, Jackson Browne, Joy Harjo, Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Pura Fe (ULALI), Dan Auerbach (LES TOUCHES NOIRES), Matt Sorum (GUNS N ‘ROSES), Robert Trujillo (METALLICA), Lien Wray, Jesse Ed Davis, Randy Castillo et plein d’autres.

“Rumble: une célébration de la musique, du cinéma et de la culture autochtones” est présenté par Vrais enfants 1, une organisation à but non lucratif d’éducation aux médias pour les jeunes basée dans le nord du Nouveau-Mexique. L’événement aura lieu du 30 avril au 2 mai de 10 h 00 à minuit HAE / 7 h 00 à 21 h 00 PDT, avec “Rumble: les Indiens qui ont secoué le monde” streaming toute la journée.

Visitez www.truekids1.org/rumble pour vous inscrire à la célébration du week-end. Un don de 10 $ est suggéré pour l’inscription.