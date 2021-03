Le chantier de recyclage des navires du Gujarat voit ses affaires plonger

En janvier, 14 navires ont été achetés par des recycleurs basés à Alang et en février, le chiffre a encore diminué à 12 seulement. Au cours du mois en cours, les recycleurs nationaux pouvaient difficilement acheter 10 navires. »

Le plus grand chantier de recyclage de navires au monde à Alang, dans le Gujarat, connaît une baisse soudaine de ses activités au cours des deux derniers mois, les recycleurs de navires du Pakistan et du Bangladesh voisins offrant des prix plus élevés pour les navires à démanteler.

Depuis le début de 2021, seuls 26 nouveaux navires ont atteint Alang Yard, a déclaré Ramesh Mendpara, vice-président de l’Alang Ship Recycling Industry Association, ajoutant: «En moyenne, 30 à 35 navires arrivent à Alang par mois. En janvier, 14 navires ont été achetés par des recycleurs basés à Alang et en février, le chiffre a encore diminué à 12 seulement. Au cours du mois en cours, les recycleurs nationaux pouvaient difficilement acheter 10 navires. »

Les recycleurs des pays voisins offrent entre 460 et 470 dollars la tonne. «Les recycleurs en Inde ont été mandatés pour suivre les directives écologiques de démantèlement des navires, qui ne sont pas suivies au Pakistan et au Bangladesh. En conséquence, ils peuvent se permettre de proposer des prix plus élevés », affirme Mendpara.

Après le verrouillage mondial, les activités de recyclage des navires à Alang ont attiré de bonnes affaires. À partir de juin 2020, le recyclage a commencé à se rétablir au milieu de la situation de pandémie de Covid-19, car de nombreux navires marchands à travers le monde ont été envoyés au recyclage. Les recycleurs basés à Alang s’attendaient à d’énormes opportunités commerciales, mais la majeure partie de l’activité est allée au Pakistan et au Bangladesh voisins.

Selon les données officielles du Gujarat Maritime Board (GMB) au cours de l’année 2017-2018, le chantier a traité 24,33 tonnes de ferraille en démantelant 253 navires. Au cours des années 2018-19 et 2019-2020, le chantier d’Alang a traité 17,73 lakh MT et 16,22 lakh MT à travers 219 et 202 navires respectivement. Au cours de l’exercice en cours, près de 165 navires sont venus à Alang pour être démantelés. Avec à peine quinze jours pour l’achèvement de l’exercice actuel, le nombre total de navires à Alang ne franchirait pas 175, se lamente Mendpara.

Il dit que le gouvernement de l’État et la GMB doivent réfléchir à la réduction des tarifs et des loyers exorbitants parce que le gouvernement central est en train de doubler la capacité de tonnage d’Alang par rapport aux 50 lakh par an. À cette fin, le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a annoncé un corpus de Rs 1724 crore, a-t-il ajouté.

Actuellement, 153 parcelles (unités) sont en exploitation à Alang. Le chantier est doté d’une amplitude de marée élevée, d’une longue plage avec une pente douce et un sol ferme facilitant l’échouage des navires juste au seuil des parcelles. Depuis la création du chantier en 1982-83, le plus grand nombre de navires (415) est venu au chantier en 2011-12 et 38,5 tonnes métriques (MT) de ferraille ont été manutentionnées. L’industrie du recyclage fournit des emplois directs et indirects à près de cinq lakh.