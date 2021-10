Le chantier naval d’Alang au Gujarat enregistre le plus grand nombre d’arrivées de navires de croisière en un an ; détails ici

Au cours de la dernière année, les navires de croisière sont venus en grand nombre. (image représentative)

Pas moins de 14 navires de croisière, qui étaient autrefois bien connus pour leur décor extravagant et leurs fêtards en haute mer, étaient sur les rives du chantier de démolition de navires d’Alang dans le Gujarat l’année dernière pour être démantelés. En raison de la pandémie de Covid-19, les arrivées sont équivalentes au nombre total de navires de croisière qui sont arrivés à Alang au cours des 10 dernières années entre la période 2011-2020. Le capitaine Rakesh Mishra, officier du port d’Alang, a été cité dans un rapport d’IE disant que chaque année, un ou deux navires à passagers s’échouent à Alang. Cependant, au cours de la dernière année, les navires de croisière sont venus en grand nombre. Le nombre de 14 navires de croisière à passagers arrivés entre novembre 2020 et octobre 2021 est le plus élevé enregistré par Alang en une seule année.

Le capitaine Mishra a ajouté que les chiffres sont si élevés que les navires de croisière représentent 10% des quelque 150 navires échoués au chantier d’Alang au cours des 12 derniers mois. Selon lui, deux navires à passagers nommés MV Bluefort et MV Roger, sont arrivés dans le chantier au cours des 21 derniers jours d’octobre seulement. Alors que le MV Bluefort de 42 ans a été construit en Allemagne, le MV Roger de 48 ans est immatriculé en Espagne. La plupart de ces navires étaient d’importants employeurs, chacun d’eux employant 400 membres. Au cours des 1,5 dernières années, le tourisme de croisière ayant pris un coup, les navires de croisière sans clientèle régulière ne pouvaient pas payer les salaires des employés ni entretenir les navires, a ajouté le capitaine.

Ces 14 navires, bien que pas aussi gros que certains des autres cargos qui arrivent à Alang, représentent ensemble 2,05 lakh tonne métrique de LDT – le poids du navire excluant le carburant, les magasins, les chaudières, les passagers, etc. MV Karnika était le plus grand navire de croisière à arriver à Alang au cours des 12 derniers mois. Karnika, pesant 31 046 LDT, avec jusqu’à 614 membres d’équipage, n’a pas réussi à redémarrer ses opérations après le verrouillage de Covid et a été le premier navire à arriver à Alang pendant la phase pandémique. Quatre autres navires de croisière, dont le MV Ocean Dream qui sillonnaient les routes près du Japon, le MV Marco Polo ainsi que le MV Columbus qui sillonnaient les routes de croisière européennes sont arrivés au mois de janvier.

La Ship Recycling Industries Association of India a déclaré que la pandémie de Covid avait contraint les propriétaires de navires de croisière à vendre leurs navires. Avec la fermeture complète du tourisme de croisière, ces propriétaires de croisière ont fait faillite car ils n’étaient pas en mesure de faire face aux intérêts des prêts, aux coûts d’assurance, à l’entretien de l’équipage et des navires, ainsi qu’aux autres frais d’ancrage encourus sur les navires stationnés. Haresh Parmar, secrétaire honoraire de la SRIA, a déclaré qu’au cours de l’année dernière, les navires de croisière avaient régulièrement afflué vers Alang. Avant Diwali, un autre grand navire de croisière est susceptible d’arriver à Alang. Cette croisière pourrait également être la dernière à venir cette année, car l’industrie des croisières reprend lentement, a ajouté Parmar.

