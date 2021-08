Le chaos a frappé avant le combat de Jake Paul après que la mère de Tyron Woodley soit partie avec un mec

in

La sécurité a rapidement vidé la pièce, alors qu’un Tyron Woodley surchauffé était prêt à affronter la personne dans le public qui, selon lui, manquait de respect à sa mère, et fondamentalement à toute autre personne qui avait la même quantité de bon sens. Le combattant a été accéléré en sortant de la pièce et est allé de l’avant et a appelé quelqu’un d’autre dans le camp de Jake Paul pour l’incident. Woodley semblait définitivement mieux contrôler ses émotions qu’en ce moment, mais pas beaucoup.