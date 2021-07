Le chaos aide même les réseaux de neurones artificiels à penser

07/02/2021 à 08:00 CEST

Deux enquêtes différentes ont montré que l’ordre et le chaos coexistent dans un équilibre difficile, à la fois dans les réseaux de neurones biologiques et artificiels, pour optimiser le traitement de l’information.

C’est encore un mystère de comprendre comment un enchevêtrement de neurones traite des myriades de données pour que les êtres vivants puissent gérer la vie quotidienne.

On sait que le cerveau oscille entre deux extrêmes, l’ordre et le chaos, pour la simple raison que trop d’ordre empêche de gérer la complexité de la vie, tandis que trop de chaos empêche le traitement des informations qui viennent des sens.

C’est pourquoi on dit que le cerveau navigue à la frontière du chaos et est même capable de trouver de l’ordre dans le chaos.

Les recherches menées à l’Institute for Computational and Systems Neuroscience (INM-6 / IAS-6) en Allemagne ajoutent de nouveaux éléments au mystère entourant l’activité cérébrale, comme expliqué dans un communiqué.

L’une des choses qu’il a pu déterminer est que, dans la dynamique neuronale, l’ordre et le chaos ne s’excluent pas mutuellement, mais se renforcent l’un l’autre.

Reconnaître les visages

Reconnaître les visagesCela signifie que les réseaux de neurones chaotiques sont plus efficaces car ils utilisent des informations ordonnées, en plus des informations diffuses, pour nous offrir une vision adéquate de l’environnement.

Cette recherche est même allée plus loin : elle a calculé le moment optimal pour lire l’information que les neurones traitent, une activité caractérisée par la production d’entropie (désordre), typique des systèmes chaotiques.

Lorsque nous observons un visage, par exemple, un processus chaotique est déclenché dans le cerveau : les trajectoires des signaux neuronaux qui ont été “ordonnés” dans un état de proximité, se dispersent rapidement à la recherche de schémas de reconnaissance du visage que nous avons vu.

Cette dispersion obéit à un principe naturel : plus les signaux neuronaux s’éloignent les uns des autres, plus il est facile de se regrouper et de s’organiser face au nouveau schéma facial observé. C’est ainsi que l’on reconnaît rapidement notre cousine au milieu de plusieurs passants.

Chaotique et prévisible

Chaotique et prévisibleL’apport de cette recherche est qu’elle a calculé le moment précis où le cerveau lit les informations fournies par les signaux dans ce processus chaotique : si vous attendez trop longtemps qu’ils aient fini de se réorganiser, la dispersion des signaux qui a conduit à l’observation de le visage de notre cousin, est dilué et nous ne pouvons pas l’identifier.

Cela met également en évidence quelque chose de non moins significatif : en termes de calcul cérébral, chaotique ne veut pas dire qu’il est imprévisible, ajoutent les chercheurs, puisque l’état du réseau de neurones biologiques est largement déterministe.

Les applications de ces découvertes, apparemment hors de propos, sont importantes car nous avons l’intention de reproduire le fonctionnement du cerveau en laboratoire, grâce à des réseaux de neurones artificiels.

Les auteurs de cette recherche soulignent que la dynamique chaotique observée dans les neurones biologiques peut être prise comme modèle pour l’apprentissage automatique et l’informatique neuromorphique.

Les liens entre neurosciences et intelligence artificielle peuvent être très utiles, concluent-ils : il suffit de trouver une formulation mathématique générale pour les voir.

Sujet connexe : La criticité du cerveau améliore la cognition

Application éprouvée

Application éprouvéeDes scientifiques australiens et japonais ont vérifié dans une étude parallèle ce que propose la recherche allemande : maintenir un réseau de nanofils sur le point de devenir chaotique est le meilleur état pour qu’il produise des résultats utiles.

Ils ont déterminé qu’un réseau artificiel de nanofils peut être réglé pour répondre d’une manière similaire à celle du cerveau lorsqu’il est stimulé électriquement.

Les neurones biologiques sont connus depuis longtemps pour communiquer avec de courtes impulsions électriques. Les neurones artificiels, qui sont utilisés par exemple pour l’apprentissage automatique, envoient néanmoins des signaux continus.

« Nous avons constaté que les signaux électriques envoyés via ce réseau trouvent automatiquement le meilleur itinéraire pour transmettre des informations. Et que cette architecture permet au réseau de “se souvenir” des itinéraires précédents à travers le système », explique Joel Hochstetter, auteur principal de cette étude, dans un communiqué de l’Université de Sydney.

Chaos et cerveau

Chaos et cerveauLa recherche australienne fournit d’autres données non moins intéressantes : la stimulation électrique déclenche des comportements à la fois simples et complexes dans le réseau de neurones artificiels, mais la compétence technologique consiste à profiter du meilleur moment pour capter l’information, ce qui se produit lorsque l’ordre et le chaos se rencontrent. Tout comme les scientifiques de l’INM-6 / IAS-6 l’avaient calculé.

Les deux enquêtes montrent que les réseaux de neurones biologiques et artificiels utilisent l’un des mécanismes par lesquels la complexité apparaît dans la nature, connu sous le nom de criticité : les deux fonctionnent mieux lorsqu’ils atteignent la limite entre deux modes de fonctionnement, le chaos et l’ordre.

Ils suggèrent également quelque chose qui est dans l’esprit des scientifiques depuis longtemps : que d’une certaine manière la théorie du chaos peut être appliquée à la dynamique du cerveau humain, avec un attracteur qui l’amène à la frontière du désordre pour traiter plus efficacement les cerveau, informations sensorielles. Apparemment, il peut également être appliqué à la dynamique des neurones artificiels.

Les références

Les référencesExpansion de la dimensionnalité chaotique transitoire par les réseaux récurrents. Christian Keup et al. Phys. Rev. X 11, 021064, 25 juin 2021. DOI : https : //doi.org/10.1103/PhysRevX.11.021064

Apprentissage des avalanches et du bord du chaos dans les réseaux de nanofils neuromorphiques. Joël Hochstetter et al. Nature Communications volume 12, Numéro d’article : 4008 (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41467-021-24260-z

Photo du haut : image conceptuelle de commutateurs connectés de manière aléatoire dans un réseau de neurones artificiels. Crédit : Alon Loeffler.